    Kupferpreis steigt auf Rekordhoch knapp unter 13.000 US-Dollar

    Für Sie zusammengefasst
    • Kupferpreis erreicht Rekordhoch von 12.960 USD/Tonne.
    • Anstieg um 40% seit Jahresbeginn, 15% im Dezember.
    • Produktionsausfälle und US-Wirtschaft treiben Preise.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Der Preis für Kupfer hat die jüngste Rekordjagd wegen Sorgen vor einem zu niedrigen Angebot fortgesetzt. Am Montag wurde eine Tonne Kupfer an der Rohstoffbörse in London nach den Weihnachtsfeiertagen bei 12.960 US-Dollar je Tonne gehandelt. Das sind 6,6 Prozent mehr als am 24. Dezember und so viel wie noch nie. Seit den Sommermonaten geht es mit dem Preis für Kupfer tendenziell nach oben, wobei der Anstieg im Dezember kräftig an Tempo gewonnen hat.

    Allein im Dezember hat Kupfer mehr als 15 Prozent an Wert gewonnen. Seit Beginn des Jahres ist der Preis für das Industriemetall um etwa 40 Prozent gestiegen. Am Markt wurde der Schub mit dem Ausfall von Fördermengen durch den Produktionsstopp in einzelnen Kupferminen erklärt. Darüber hinaus habe auch die Zollpolitik der US-Regierung im Verlauf des Jahres den Preis für Kupfer angetrieben.

    Am Markt wurde zudem auf die US-Wirtschaft verwiesen, die zuletzt stärker als erwartet gewachsen war, was auf eine höhere Nachfrage nach Industriemetallen hindeutet. Neben dem Kupferpreis ist auch der Preis für Silber in den vergangenen Wochen an den Rohstoffmärkten stark gestiegen und erreichte ebenfalls ein Rekordhoch. Beide Metalle kommen in der Industrie zum Einsatz. Kupfer wird vor allem in der Elektrotechnik, in der Bauwirtschaft und im Maschinenbau gebraucht./jkr/jsl/jha/





