    SoftBank jagt Milliarden-Deal: Aktie des möglichen Partners schießt nach oben!

    SoftBank steht kurz vor dem Kauf von DigitalBridge. Der japanische Konzern will mit dem Deal die globale KI-Infrastruktur-Offensive beschleunigen – doch Risiken bleiben.

    SoftBank steht nach Bloomberg-Informationen kurz vor einem spektakulären Zukauf. Der japanische Technologiekonzern verhandelt in einem fortgeschrittenen Stadium über die Übernahme der in New York gelisteten Investmentfirma DigitalBridge Group, die global in Datenzentren und digitale Infrastruktur investiert. Insider berichten, dass bereits Anfang der Woche eine Einigung möglich ist. Offiziell schweigen beide Unternehmen.

    Aktien schießen nach oben – Deal soll KI-Infrastruktur stärken

    Die Aussicht auf eine Übernahme löste an der Börse einen Kurssprung aus. Die DigitalBridge-Aktie stieg im vorbörslichen US-Handel zeitweise um 33 Prozent (Stand 12:33 Uhr MEZ). Schon vor der Meldung lag der Kurs seit Jahresbeginn deutlich im Plus. DigitalBridge kommt aktuell auf rund 2,5 Milliarden US-Dollar Börsenwert und rund 3,8 Milliarden US-Dollar Unternehmenswert inklusive Schulden.

    Strategischer Schritt in SoftBanks KI-Offensive

    SoftBank-Gründer Masayoshi Son treibt seit Monaten eine aggressive KI-Strategie voran. Er will von der rasant steigenden Nachfrage nach Rechenleistung profitieren. Dazu passen die rund 108 Milliarden US-Dollar verwalteten Vermögenswerte von DigitalBridge und deren Beteiligungen an großen Infrastrukturbetreibern wie DataBank, Switch, Vantage Data Centers und weiteren Plattformen.

    SoftBank hat bereits Erfahrung im Asset-Management-Geschäft. 2017 kaufte der Konzern Fortress Investment Group und verkaufte sie später wieder an Investoren rund um Mubadala.

    Großprojekt Stargate stockt – SoftBank sucht Tempo

    Parallel arbeitet SoftBank mit OpenAI, Oracle und Abu Dhabis MGX an dem gigantischen Stargate-Projekt. Geplant sind Datenzentren in den USA mit sieben Gigawatt Leistung. Doch Finanzierung, Standortfragen und Marktunsicherheit bremsen den Ausbau. Son musste zuletzt sogar Kapital freimachen. Er sagte, er "hat geweint", als er eine Nvidia-Beteiligung im Wert von 5,8 Milliarden US-Dollar verkaufen musste, um weiter in KI investieren zu können.

    Noch kein Abschluss – aber massive Signalwirkung

    Noch ist der Deal nicht final. Timing und Details können sich ändern. Doch allein die Gespräche senden ein klares Signal: SoftBank will die Kontrolle über zentrale digitale Infrastruktur sichern – und setzt damit symbolisch den nächsten großen Akzent im globalen KI-Investmentrennen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


