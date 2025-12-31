Während der Markt auf Spotpreise starrt, bauen andere Vermögen auf!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Osisko Development Corp.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Osisko Development · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 31.12.2025, 7:37 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Gold ist geil – aber Silber spielt 2025 in einer eigenen Liga: rund 76,44 USD/oz (29.12.2025), nachdem der Preis zeitweise bis 83,62 USD/oz gesprintet ist. Damit liegt Silber bei rund +180 % seit Jahresbeginn 20251 und ~+160 % gegenüber dem Vorjahr2. Auch Gold bleibt in seiner Rekordzone bei ~4.465 USD/oz (29.12.2025) und legte damit 2025 rund +70 % an Wert zu2.

Kupfer liefert den Industriepuls: ~5,71 USD/lb (29.12.2025), laut Marktdaten ~+41% YoY. In London notierte 3-Monats-Kupfer zuletzt bei 12.560 USD je Tonne (≈ 5,70 USD/lb) – nach einem frischen Rekord am selben Tag2. Und auch die „vergessenen“ Basismetalle melden sich zurück: Blei ~2.012,50 USD/t (29.12.2025), Zink ~3.113,35 USD/t (29.12.2025).

Wir sehen also nicht nur eine Gold-Hausse – wir sehen einen breiten Rohstoff-Impuls. Und genau in so einem Umfeld werden Unternehmen interessant, die große Projekte besitzen, Genehmigungen vorweisen und Finanzierungsmeilensteine abhaken.

Quelle: Osisko Development

Ein Name, der in diese Kategorie fällt: Osisko Development (WKN: A3DK8G).

Osisko Development: Der gigantische Plan wird sichtbar – Cariboo rückt in die „Build“-Zone!

1) Cariboo ist nicht mehr „nur“ ein Projekt – es ist ein genehmigter, finanzierbarer ‚Growth-Case‘! Das Flaggschiff Gold Projekt ‚Cariboo‘ ist aus Investorensicht genau die Art Asset, die in starken Goldmärkten eine Neubewertung auslösen kann: genehmigt, skalierbar, unter Tage – und mit klar definierten Ökonomiekennzahlen aus der 2025er Feasibility Study.

Quelle: Osisko Development

Die Eckpunkte, die das Bild prägen:

After-tax NPV(5%) rund 943 Mio. CAD und IRR 22,1 % bei 2.400,- USD/oz im ‚Base Case‘, bei 3.300,- USD/oz weist die Studie 2,066 Mrd. CAD NPV(5%) und 38,0 % IRR aus.

Über 10 Jahre werden ~1,89 Mio. oz Goldproduktion (produziertes Gold) skizziert.

Auf der Genehmigungsseite ist der Weg ebenfalls klar dokumentiert: Mines Act Permit (20.11.2024) plus ‚Environmental Management Act Permits‘ (12.12.2024).

2) Finanzierungssignal mit Gewicht: 450 Mio. USD Appian-Facility – der entscheidende Punkt für Developer ist fast immer derselbe: „Kann das Projekt wirklich gebaut werden?“

Osisko Development (WKN: A3DK8G) hat dafür 2025 ein starkes Signal gesetzt: eine 450 Mio. USD ‚senior secured project loan facility‘ von Appian Capital Advisory, inkl. 100 Mio. USD ‚Initial Draw‘, weitere 350 Mio. USD sind an Milestones/FID gekoppelt.

Wofür das Geld laut Unternehmensangaben eingesetzt wird, ist aus Risikoperspektive bemerkenswert ‚de-risking‘-orientiert: 13.000 m ‚Infill‘-Bohrungen, Engineering, Procurement, Underground-Development/Readiness und u. a. die geplante Rückzahlung eines 25 Mio. USD Term Loans.

3) Operatives Update: ‚Infill‘-Bohrungen laufen – und die Daten wirken „modellkonform“!

Am 15.12.2025 meldete das Unternehmen ein Update zum 13.000 m Infill-Programm (‚Lowhee‘-Zone):

5.983 m abgeschlossen (≈ 44 %), 10 m Drill Spacing, 62 Bohrlöcher; insgesamt seien ~10.000 m (≈72 %) der geplanten Meter gebohrt, mit noch ausstehenden Assays/QAQC für Teile der Bohrungen; Abschluss weiterhin Q1 2026 angepeilt.

Entscheidend: Die Resultate seien breit konsistent mit den modellierten Reserve-Stopes und würden zudem Upside-Mineralisierung außerhalb aktueller Reserve-Outlines andeuten (Company Statement).

4) Der „Exploration-Turbo“ für 2026: 70.000 Meter – mit Ramp-up auf bis zu sechs Bohrgeräte!

Wenn Osisko Developments (WKN: A3DK8G) Cariboo gebaut werden soll, ist Ressourcenkontinuität wichtig – aber die Wertfantasie kommt in starken Märkten oft über Exploration. Genau hier setzt Osisko Development jetzt spürbar an:

Am 08.12.2025 startete ein voll finanziertes 70.000 m Explorationsprogramm – zwei Bohrgeräte laufen bereits, Ramp-up auf bis zu sechs Bohrgeräte bis Ende 2026.

Ziele/Schwerpunkte sind u. a. Cariboo Deep (u. a. ~10.000 m, 11 geplante Löcher) sowie regionale Targets wie Proserpine Mountain und Barkerville Mountain.

5) Portfolio-Fokus wird geschärft: San Antonio wird „non-core“ – Cariboo steht im Zentrum!

Strategisch sinnvoll: Kapital und Management-Aufmerksamkeit auf die Assets mit dem besten Risiko/Rendite-Profil. Im November 2025 kündigte Osisko Development (WKN: A3DK8G) eine Vereinbarung an, das San Antonio Gold Projekt (Mexiko) an Axo Copper zu veräußern – Osisko soll beim Closing u. a. Axo-Aktien erhalten (bis zu ~9,99 % auf nicht verwässerter Basis) plus contingent payments (gemäß Release).

Parallel zur strategischen Fokussierung auf Cariboo setzt Osisko Development allerdings ein weiteres, kapitalmarkt-relevantes Signal: Am 18. Dezember 2025 zeichnete die 100 %-Tochter Barkerville Gold Mines im Rahmen einer Niobay-Privatplatzierung 8.571.429 Einheiten zu 0,14 CAD je Einheit (gesamt ~1,2 Mio. CAD). Jede Einheit besteht aus einer Niobay-Aktie plus einem Warrant.

Unter Hinzunahme des Altbestands hält Osisko Development (WKN: A3DK8G) nach der Transaktion 18.428.572 Niobay-Aktien und 8.571.429 Warrants, gemeinsam mit dem „Joint Actor“ Electric Elements Mining liegt die Gruppe bei 12,3 % (Basis) bzw. 16,2 % auf teilweise verwässerter Basis (unterstellt: vollständige Warrant-Ausübung) – und löst damit folgerichtig die Early-Warning-Offenlegung aus.

Genau dieser Mechanismus ist wichtig, weil das kanadische Early-Warning-System ab 10 % Beteiligung eine zeitnahe Transparenz über bedeutende (strategische) Aktionäre verlangt. Osisko betont dabei ausdrücklich den Investment-Charakter der Position und behält sich je nach Markt- und Unternehmensentwicklung weitere Zu- oder Verkäufe vor.

Fazit: Rohstoff-Hausse trifft Projekt-‚De-Risking‘ – und genau hier entsteht die Chance!

Der Markt liefert Rückenwind auf ganzer Breite: Gold um 4.455 USD/oz, Silber um 75 USD/oz nach einem Rekord bei 83,62 USD/oz, Kupfer bei ~5,71 USD/lb – flankiert von Basismetallen wie Blei ~2.012,50 USD/t und Zink ~3.113,35 USD/t. Das ist ein Umfeld, in dem Kapital typischerweise dorthin fließt, wo Hebel und Sichtbarkeit zusammenkommen.

Bei Osisko Development (WKN: A3DK8G) kristallisiert sich dieses Setup in einer klaren Sequenz: genehmigtes Cariboo, FS-Ökonomie mit massivem Goldpreis-Hebel, ein 450 Mio. USD Finanzierungssignal, laufendes Infill-De-Risking und ein 70.000 m Explorationsprogramm als möglicher Werttreiber Richtung 2026. Zusätzlich unterstreicht die jüngste Niobay-Transaktion (8.571.429 Units zu 0,14 CAD, insgesamt rund 1,2 Mio. CAD, daraus resultierend 18.428.572 Niobay-Aktien und 8.571.429 Warrants bei Barkerville/Osisko) den strategischen Anspruch, Opportunitäten selektiv zu nutzen – und zugleich die Kapitalmarkt-Transparenz via Early-Warning-Meldung konsequent einzuhalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger und Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

Hinweis: Die folgenden Markteinschätzungen sind Meinungsäußerungen. Aussagen zu Dritten beruhen – soweit angegeben – auf öffentlich zugänglichen Quellen; ohne Quellenangabe handelt es sich um subjektive Einschätzungen, nicht um überprüfte Tatsachenbehauptungen.

Die Swiss Resource Capital AG auf einen Blick:

Unsere Homepage: https://www.resource-capital.ch/de/

Interessante und exklusive Videos und Interviews : https://www.rohstoff-tv.com/ , https://www.commodity-tv.com/ und https://www.youtube.com/@SwissResourceCapitalAG

Alle kostenlosen Rohstoff-Reports: https://www.rohstoff-reports.com/

Anmeldung zu unseren Roadshows: https://www.european-roadshows.com/de/

SRC Mining Special Situations Zertifikat: http://www.wikifolio.com/de/ch/w/wf0srcplus

Quellen: Osisko Development, 1Reuters, 2TradigEconomics, SRC-Rohstoff-Reports, X, LinkedIn, eigener Research und Interpretation, Quelle: Intro-Bild: Stock.adobe.com

Dieser Werbeartikel wurde am 29.12.2025 durch einen freien Journalist für die Swiss Resource Capital AG erstellt.

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen und Unternehmenspräsentation, Historische Daten und Reports; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant.

Hinweis: SRC ist eine Schweizer Gesellschaft und nicht nach § 86 WpHG bei der BaFin angezeigt; SRC orientiert sich freiwillig an den Offenlegungsstandards von Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958.

Hinweise gem. Art. 20 MAR / DelVO (EU) 2016/958 / § 85 WpHG:

Art des Inhalts: Marketingmitteilung/werblicher Promotiontext; keine Finanzanalyse; keine individuelle Anlageberatung.

Methodik/Annahmen (Art. 4 (1)(b)): Grundlage sind:

Unternehmensmeldungen/Präsentationen/Finanzberichte; keine proprietären Bewertungsmodelle/Preistargets. Bewertungslogik: qualitative Einordnung von Projekt-/Ressourcen-Status (Genehmigungen, CAPEX/OPEX, Gehalte) und Marktumfeld (Rohstoff-/FX-Annahmen).

Hinweis § 86 WpHG: Sofern Inhalte als (Anlage-)Empfehlungen an die Öffentlichkeit in Deutschland verbreitet werden und keine gesetzliche Ausnahme greift, werden die Pflichten aus § 86 WpHG (z. B. Anzeige/Änderung/Einstellung) erfüllt.

Haftung: Trotz Sorgfalt keine Gewähr für Richtigkeit/Vollständigkeit/Aktualität. Unberührt bleiben Ansprüche wegen Vorsatz/grober Fahrlässigkeit sowie wegen Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit; im Übrigen ist die Haftung – soweit gesetzlich zulässig – auf vorhersehbare, vertragstypische Schäden bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Pflichten beschränkt.

Bedeutung & Zeithorizont (Art. 4 (1)(e)): Keine formale Buy/Sell/Hold-Einstufung; thematisch positive Einschätzung mit mittlerem Horizont (6–24 Monate).

Risiko & Sensitivität (Art. 4 (1)(e)): Preis-/FX-Volatilität, Genehmigungs-/Finanzierungs-/Betriebsrisiken. Sensitivity (Beispiel): Abweichungen der zugrunde gelegten Rohstoffpreis-Annahmen um ± 20 % oder wesentliche Projektverzögerungen können die Einschätzung wesentlich verändern.

Preisinformation (Art. 4 (1)(g), falls Kurse genannt): Preis/Handelsplatz/Zeitpunkt je Nennung ergänzen.

Interessen/Vergütung: Vergütung durch Mandats-Emittenten (falls zutreffend); eigene Positionen Autor< 0,5 %: nein; Netto-Positionen ≥ 0,5 %: keine; Market-Making/(Co-)Lead/IB (12 Mon.): keine.

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund politischer, wirtschaftlicher oder sonstiger Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen vorgestellte Aktien ggf. Währungsrisiken. Die von der Swiss Resource Capital AG für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapierdarstellungen wurden unter Beachtung der einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden keine Anwendung. Die Veröffentlichungen der Swiss Resource Capital AG dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt bezahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. der Herausgeberin kommt durch den Bezug der SRC-Publikationen kein Beratungsvertrag zustande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstige Finanzprodukte ist mit – teils erheblichen – Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der SRC-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater; vor Anlageentscheidungen sollte stets eine qualifizierte Beratung (z. B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) eingeholt werden. Alle durch SRC veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für in den Analysen und Markteinschätzungen enthaltene Wertungen und Aussagen; diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt, können sich jedoch jederzeit ohne Ankündigung ändern. Es wird keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass prognostizierte Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenkonflikten

I. Eigene Positionen (SRC/Autor(in)): Autor kein Long, keine Short; keine Netto-Position ≥ 0,5 %.

II. Vergütung/Beziehung: Entgeltliche IR-Zusammenarbeit mit dem besprochenen Emittenten (Advertorial/IR).

III. Weitere Beziehungen (letzte 12 Monate): keine (insb. kein Market-Making, keine (Co-)Lead-Manager-/IB-Rollen).

IV. Beteiligung des Emittenten ≥ 5 % an SRC: nein.

Weitere Hinweise

Die auf den SRC-Webseiten, in Newslettern oder Veröffentlichungen bereitgestellten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen vergütet. SRC oder deren Mitarbeitende können direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen vom besprochenen Unternehmen mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir Inhalte nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, sollten für Anlageentscheidungen weitere externe Quellen herangezogen werden. Eine Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für eigene Anlageentscheidungen resultieren können, ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Depotanteile einzelner Aktien sollten insbesondere bei Rohstoff-/Explorationswerten und gering kapitalisierten Gesellschaften so bemessen sein, dass auch bei Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal betroffen ist. Small Caps und Explorationswerte sowie generell börsennotierte Wertpapiere unterliegen teils erheblichen Schwankungen; die Liquidität kann gering sein. Im Rohstoffsektor sind zusätzliche Risiken zu beachten (z. B. Länder-/Standortrisiken, Währungsschwankungen, Naturereignisse, rechtliche Veränderungen wie Ex-/Importverbote, Zölle, Förder-/Explorationsverbote, Verstaatlichungen, Umweltauflagen; Schwankungen der Rohstoffpreise; erhebliche Explorationsrisiken).

Disclaimer

Alle im Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Artikel gibt die persönliche Meinung des/der Autors/Autorin wieder und ist nicht mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Vor Investments ist eine professionelle Beratung angezeigt. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die SRC als vertrauenswürdig erachtet; für Richtigkeit/Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Für die Richtigkeit dargestellter Charts/Daten zu Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version; die deutsche Fassung kann gekürzt/zusammengefasst sein. Für Inhalt, Richtigkeit, Angemessenheit oder Genauigkeit von Übersetzungen wird keine Haftung übernommen. Diese Mitteilung ist keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung.

Kein Vertrieb außerhalb CH/DE/AT

Diese Publikation ist ausschließlich für Empfänger in der Schweiz, der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Österreich bestimmt. Eine Verteilung in Rechtsordnungen, in denen dies gesetzlich untersagt ist (u. a. USA, Kanada, Australien, Japan) sowie an „US-Persons“ i. S. v. Regulation S ist nicht gestattet. Für das Vereinigte Königreich gilt – sofern einschlägig – FSMA 2000 i. V. m. der Financial Promotion Order 2005.

Externe Links: Für Inhalte externer Seiten ist der jeweilige Anbieter verantwortlich; bei konkreten Hinweisen auf Rechtsverstöße entfernen wir derartige Links unverzüglich.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten (erkennbar an Begriffen wie „erwarten“, „annehmen“, „planen“, „könnte“ u.ä.). Solche Aussagen beruhen auf angemessenen Annahmen zum Datum dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten, durch die tatsächliche Ergebnisse wesentlich abweichen können (u.a. Rohstoff-/FX-Preise, Genehmigungen, Finanzierung, Betrieb, Markt-/Nachfrageentwicklungen). Eine Aktualisierungspflicht besteht nur, soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Urheberrecht

© Swiss Resource Capital AG. Gewerbliche Nutzung/Weiterverbreitung sowie Aufnahme in kommerzielle Datenbanken nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung. Weiterführende Hinweise: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/

Verantwortlich im Sinne der Person nach §18 Abs. 2 MSt.V: Marc Ollinger.