    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

    • Jefferies stuft Heidelberg Materials auf "Buy" ein.
    • Kursziel von 300 Euro bleibt unverändert.
    • Gewinnschätzungen könnten weiter steigen.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Herstellers von Baumaterial sei seit 2022 stark gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zu erwartender steigender Gewinnschätzungen im Zuge einer stärkeren Erholung in Europa seien weitere Bewertungsaufschläge möglich./bek/tih

    Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 02:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET

    Heidelberg Materials

    +0,27 %
    +0,59 %
    +0,23 %
    +13,81 %
    +85,06 %
    +313,31 %
    +255,74 %
    +195,60 %
    +1.123,23 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

    Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 222,7 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,23 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 39,65 Mrd..

    Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -7,74 %/+35,01 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 300 Euro

    Community Beiträge zu Heidelberg Materials - 604700 - DE0006047004

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
