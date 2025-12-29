ANALYSE-FLASH
Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 300 Euro
- Jefferies stuft Heidelberg Materials auf "Buy" ein.
- Kursziel von 300 Euro bleibt unverändert.
- Gewinnschätzungen könnten weiter steigen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Heidelberg Materials auf "Buy" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis des Herstellers von Baumaterial sei seit 2022 stark gestiegen, schrieb Glynis Johnson in einer am Montag vorliegenden Studie. Angesichts zu erwartender steigender Gewinnschätzungen im Zuge einer stärkeren Erholung in Europa seien weitere Bewertungsaufschläge möglich./bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.12.2025 / 02:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / 02:00 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie
Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 222,7 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 39,65 Mrd..
Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -7,74 %/+35,01 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 300 Euro
