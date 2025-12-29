Jefferies belässt Heidelberg Materials auf 'Buy' - Ziel 300 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberg Materials Aktie

Die Heidelberg Materials Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 222,7 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 12:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberg Materials Aktie um +0,59 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,23 %.

Die Marktkapitalisierung von Heidelberg Materials bezifferte sich zuletzt auf 39,65 Mrd..

Heidelberg Materials zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7400 %.

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 256,40EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -7,74 %/+35,01 % bedeutet.