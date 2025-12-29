Bärenattacke Gold fällt auf 4.443,91 USD

Mit einem Minus vonnotiert Gold bei 4.443,91. Bären dominieren den Markt und setzen das Edelmetall stark unter Druck.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.851,05USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.443,91USD ein Wert von 12.003,7USD geworden – ein Gewinn von +140,07 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist gemischt. Während die letzten 14 Tage eine negative Kursentwicklung von -X% zeigten, bleibt die langfristige Perspektive aufgrund von Inflation und geopolitischen Unsicherheiten positiv. Anleger sehen Gold als Absicherung, auch wenn kurzfristige Rückgänge erwartet werden.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.