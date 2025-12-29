Grüne fordern besseren Service von der Bahn

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Grünen fordern von der Deutschen Bahn, mehr Engagement bei ihren Serviceangeboten zu zeigen. "Das WLAN der Deutschen Bahn ist und bleibt ein Ärgernis", sagte der Bahnexperte der Bundestagsfraktion, Mathias Gastel, der "Rheinischen Post" (Dienstagsausgabe).Die Reisenden würden völlig zu Recht erwarten, vor allem in den ICEs lückenlos digital arbeiten und sich über ihre Anschlüsse informieren zu können. "Auch bei der Gastronomie gibt es erheblichen Verbesserungsbedarf. Wer stundenlang im Zug unterwegs ist, muss sich auf Speisen- und Getränkeangebote verlassen können", so der Grünen-Politiker.Wie die "Rheinische Post" berichtet, hat die Bundesregierung Forderungen der Bundesländer eine Absage erteilt, Bahnreisende künftig für ausgefallenes WLAN oder ein geschlossenes Bordrestaurant zu entschädigen. Das Angebot erbringe die Bahn "freiwillig", heißt es in einer Stellungnahme der Regierung. Gastel sagte, er bezweifle, ob Strafzahlungen weiterhelfen könnten. Hilfreicher sei es, wenn es klare Zielvorgaben seitens des Eigentümers Bund gebe. "Das Management muss sich dann daran messen lassen."