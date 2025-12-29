OIB - Turkish Automotive / Deutschland größter Abnehmer der türkischen ...

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    • Deutschland bleibt wichtigster Markt für Türkei-Autos.
    • Exporte stiegen 2025 auf 6,14 Mrd. US-Dollar.
    • Kooperation umfasst Forschung, Entwicklung und Handel.
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Deutschland größter Abnehmer der türkischen Automobilindustrie Bursa, Türkiye (ots) - Deutschland war im Zeitraum Januar bis November 2025 erneut der wichtigste Absatzmarkt für die türkische Automobilindustrie. Die Exporte von Fahrzeugen, Komponenten und Systemen aus Türkiye erreichten ein Volumen von 6,14 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht dies einem Anstieg um 39 Prozent. Kein anderes Land nahm mehr Produkte aus türkischer Fertigung ab.

    Rund 16 Prozent der gesamten türkischen Automobilexporte entfielen auf den deutschen Markt. Deutschland bestätigt damit seine Position als größter Einzelmarkt der Branche.

    Insgesamt erzielte die türkische Automobilindustrie in den ersten elf Monaten des Jahres 2025 Exporte in Höhe von 37,8 Milliarden US-Dollar. Damit lag der Sektor erneut an der Spitze der türkischen Exportbranchen. Europa blieb dabei der zentrale Absatzraum: 72,6 Prozent aller Automobilexporte gingen in EU-Staaten.

    Auch in weiteren europäischen Kernmärkten legten die Ausfuhren deutlich zu. Die Exporte nach Spanien stiegen um 39 Prozent, nach Frankreich um 15 Prozent und nach Belgien um 19 Prozent.

    Maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen hat die türkische Zulieferindustrie. Ihre Exporte beliefen sich im Zeitraum Januar bis November 2025 auf 14,4 Milliarden US-Dollar und machten damit 38,3 Prozent der gesamten Automobilexporte aus. Deutschland zählt seit Jahren zu den wichtigsten Abnehmermärkten für türkische Zulieferprodukte.

    Baran Çelik, Vorsitzender des Verbands der Automobilindustrie-Exporteure (OIB), betont die strategische Dimension dieser Zusammenarbeit:

    "Türkiye ist längst ein integraler Bestandteil der technologischen Wertschöpfung Europas. Die enge Kooperation mit Deutschland reicht heute weit über den Handel hinaus und umfasst Entwicklung, Forschung sowie stabile Lieferketten."

    Ein sichtbares Zeichen dieser vertieften Zusammenarbeit war der erste Deutsch-Türkische Automobilgipfel, der im November 2025 in Berlin stattfand. Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Industrie und Forschung diskutierten dort über die Transformation der Automobilindustrie, Elektromobilität, Digitalisierung und resiliente Lieferketten.

    Die aktuellen Exportzahlen und der intensive Austausch auf Industrieebene verdeutlichen die wachsende Bedeutung der deutsch-türkischen Zusammenarbeit für die europäische Automobilwirtschaft.

    Pressekontakt:

    Dr. Bülent Güven
    Telefonnummer: +49 173 2358459
    E-Mail: mailto:guven@turkishautomotive.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/136060/6187160 OTS: OIB - Turkish Automotive






