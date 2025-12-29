Rheinmetall Aktie leidet unter Verkäufen - 29.12.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Rheinmetall Aktie. Sie fällt um -2,05 % auf 1.508,50€. Die Talfahrt der Rheinmetall Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,10 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1.508,50€, mit einem Minus von -2,05 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Rheinmetall ist ein führender Anbieter von Verteidigungs- und Automobiltechnologien, spezialisiert auf militärische Systeme und Automobilkomponenten. Das Unternehmen bietet gepanzerte Fahrzeuge, Waffen, Munition und Automobilteile. Es ist ein bedeutender Akteur im europäischen Verteidigungssektor. Hauptkonkurrenten sind BAE Systems und Bosch. Rheinmetall besticht durch Innovationskraft und duale Marktpräsenz.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rheinmetall Aktionäre einen Verlust von -22,92 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,96 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,77 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Rheinmetall einen Anstieg von +147,24 %.

Rheinmetall Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,96 % 1 Monat +4,77 % 3 Monate -22,92 % 1 Jahr +145,97 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Rheinmetall Aktie, insbesondere die Auswirkungen des Ukrainekriegs auf die Aufträge und Umsätze. Anleger sind optimistisch, sehen jedoch Risiken bei einem möglichen Friedensschluss, der die Aufträge und damit die Kurse negativ beeinflussen könnte. Technische Analysen zeigen, dass der Kurs um die 1.500 Euro schwankt, wobei ein Rückgang befürchtet wird. Zudem wird die sinkende Gewinnmarge und das abnehmende Interesse an der Aktie thematisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Rheinmetall eingestellt.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 69,09 Mrd. € wert.

Das Börsenjahr 2025 ist für die meisten Aktienindizes erneut sehr positiv verlaufen. DAX, MDAX und SDAX liegen kurz vor Schluss jeweils um die 20 Prozent im Plus. Die großen US-Indizes kommen auf Dollar-Basis auf ähnlich hohe Zuwächse, die durch den …

Der Dax ist am Montag nach einem bereits verhaltenen Start bis zum Mittag weiter knapp im roten Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Index mit rund 24.330 Punkten berechnet, dies entspricht einem …

Rheinmetall Aktie jetzt kaufen?

Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.