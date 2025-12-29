    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar

    • UBS belässt Nvidia auf "Buy" mit Kursziel 235 USD.
    • Übernahme von Croq stärkt Nvidia im KI-Bereich.
    • Steigende Gewinnschätzungen und Kursgewinne erwartet.
    ANALYSE-FLASH - UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit einer Übernahme des KI-Startup Croq würde sich der Tech-Konzern für Angebote mit Hochgeschwindigkeits-Algorithmen positionieren, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Grafikprozessoren seien hierfür nicht die ideale Lösung. Mit Blick auf das kommende Jahr sei mit steigenden Gewinnschätzungen und Kursgewinnen zu rechnen./rob/bek/mne

    Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    NVIDIA

    -0,24 %
    +3,84 %
    +7,07 %
    +6,19 %
    +23,27 %
    +1.118,54 %
    +1.430,89 %
    +21.177,02 %
    +1.142.900,00 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 160,2 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,07 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,86 %/+71,85 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst: UBS
    Kursziel: 235 US-Dollar

    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsfolgen von Nvidias Groq-Deal (keine vollständige Übernahme, Lizenz plus IP/Assets/Personal für ~20 Mrd.), mögliche regulatorische Risiken bei Übernahmen, kurzfristige Korrektur-/Crash-Sorgen rund um Events, positive Fundamentaldaten durch H200-Exportfreigaben nach China und Einschätzungen, dass die Aktie trotz hohem Niveau noch Aufwärtspotenzial hat.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
