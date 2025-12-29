ANALYSE-FLASH
UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar
- UBS belässt Nvidia auf "Buy" mit Kursziel 235 USD.
- Übernahme von Croq stärkt Nvidia im KI-Bereich.
- Steigende Gewinnschätzungen und Kursgewinne erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nvidia mit einem Kursziel von 235 US-Dollar auf "Buy" belassen. Mit einer Übernahme des KI-Startup Croq würde sich der Tech-Konzern für Angebote mit Hochgeschwindigkeits-Algorithmen positionieren, schrieb Timothy Arcuri in einer am Montag vorliegenden Studie. Grafikprozessoren seien hierfür nicht die ideale Lösung. Mit Blick auf das kommende Jahr sei mit steigenden Gewinnschätzungen und Kursgewinnen zu rechnen./rob/bek/mne
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.12.2025 / 06:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 160,2 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,07 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,86 %/+71,85 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 235 US-Dollar
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040
Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber NVIDIA eingestellt.
Alphabet hat nichts vor 2027 zu verkaufen. Wie gut die in Relation zu Nvidia dann sein werden, wird sich erst zeigen.
Was an der Überschrift des Threads hast du nicht kapiert?
>>