UBS belässt Nvidia auf 'Buy' - Ziel 235 Dollar

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,10 % und einem Kurs von 160,2 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 13:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um +3,84 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,07 %.

Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,89 Bil..

NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 263,57USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 235,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 275,00USD was eine Bandbreite von +46,86 %/+71,85 % bedeutet.