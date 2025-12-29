Stammaktien von First Phosphate in den CSE25 Index aufgenommen

Saguenay, Quebec – 29. Dezember 2025 – First Phosphate Corp. („First Phosphate“ oder das „Unternehmen“) (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) freut sich bekannt zu geben, dass seine Stammaktien mit Wirkung zum 19. Dezember 2025 im Rahmen der vierteljährlichen Indexneugewichtung der Canadian Securities Exchange („CSE“) in den CSE25 Index aufgenommen wurden.

Der CSE25 Index setzt sich aus den 25 führenden an der CSE notierten Unternehmen auf Grundlage von Marktkapitalisierung und Liquidität zusammen. Die Aufnahme in den Index erhöht die Sichtbarkeit eines Unternehmens bei institutionellen und privaten Anlegern und führt zu einer breiteren Präsenz durch indexgebundene Anlageprodukte und Mandate.

„Die Aufnahme in den CSE25 zeugt von der wachsenden Anerkennung der strategischen Position von First Phosphate im nordamerikanischen kritischen Mineral- und Energiewende-Ökosystem“, so John Passalacqua, CEO von First Phosphate. „Nachdem Lithium-Eisenphosphat-(‚LFP‘)-Batterien nun die dominierende Chemie für netzgebundene Energiespeicherung, Rechenzentren und Mobilitätsanwendungen darstellen, nehmen Anleger verstärkt sichere, inländische Quellen von hochreinem Phosphat und unsere differenzierte, vertikal integrierte Plattform zur Deckung dieser Nachfrage in den Fokus.“

First Phosphate erschließt eine seltene, hochreine magmatische Phosphatressource in Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec), um hochreine für LFP-Batterien erforderliche Phosphatmaterialien für den nachgelagerten Markt zu liefern. Die Mine-to-Market-Strategie (vom Bergbau zum Markt) des Unternehmens ist auf das Onshoring von kritischen Batteriematerialien, die Verringerung von Lieferkettenrisiken und die Förderung der nordamerikanischen Energiesicherheit ausgerichtet.

First Phosphate hat vor Kurzem Batteriezellen im Format LFP 18650 für den kommerziellen Einsatz aus kritischen Mineralien nordamerikanischen Ursprungs hergestellt: https://firstphosphate.com/north-american-lfp-battery-cells

Die hochreine Phosphorsäure und das Eisenpulver für diese LFP 18650-Batteriezellen wurden aus seltenem magmatischem Anorthositgestein hergestellt, das aus der Konzession Bégin-Lamarche des Unternehmens in Saguenay-Lac-Saint-Jean (Quebec) gewonnen wurde.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit. Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada), ist eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.