    Bundesregierung bleibt nach Trumps Ukraine-Gesprächen zurückhaltend

    Für Sie zusammengefasst
    • Bundesregierung bewertet Trumps Gespräche zurückhaltend.
    • Engagement für Frieden in der Ukraine wird begrüßt.
    • Moskau muss Krieg beenden, Differenzen sind spürbar.
    BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesregierung bewertet die Ergebnisse der Gespräche von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin zurückhaltend.

    Die diplomatische Dynamik gehe weiter, sagte ein Sprecher vor Journalisten in Berlin. "Wir begrüßen das Engagement von Präsident Trump beim Bemühen um einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Ukraine, der die ukrainische Souveränität und die europäische Sicherheit wahrt."

    Klar sei allerdings, es liege an Moskau, den Krieg zu beenden. Man nehme da eine gewisse Differenz wahr zwischen dem, was angeblich vom russischen Präsidenten geäußert werde und dem, was "über Weihnachten an Attacken über die Ukraine niedergegangen ist".

    Selenskyj und Trump hatten sich in dessen Privatclub Mar-a-Lago in Florida getroffen. Zuvor hatte der US-Präsident mit Putin telefoniert./jr/DP/nas





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
