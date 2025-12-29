Börsen Update Europa - 29.12. - FTSE Athex 20 stark +1,55 %

Der MDAX steht bei 30.342,13 PKT und gewinnt bisher +0,14 %. Top-Werte: United Internet +2,27 %, AIXTRON +1,90 %, TRATON +1,73 % Flop-Werte: TUI -2,50 %, Bilfinger -1,89 %, RENK Group -1,66 %

Der DAX bewegt sich bei 24.316,15 PKT und fällt um -0,07 %. Top-Werte: Continental +2,28 %, Mercedes-Benz Group +1,39 %, Brenntag +1,29 % Flop-Werte: Rheinmetall -2,14 %, Siemens Energy -0,96 %, MTU Aero Engines -0,93 %

Der TecDAX steht bei 3.591,38 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.

Top-Werte: United Internet +2,27 %, 1&1 +2,16 %, AIXTRON +1,90 %

Flop-Werte: Nordex -1,38 %, Ottobock -1,23 %, HENSOLDT -1,20 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.750,64 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.

Top-Werte: Mercedes-Benz Group +1,39 %, Bayer +1,21 %, BASF +1,17 %

Flop-Werte: Rheinmetall -2,14 %, SAFRAN -1,32 %, Siemens Energy -0,96 %

Der ATX bewegt sich bei 5.249,92 PKT und steigt um +0,10 %.

Top-Werte: Lenzing +3,24 %, OMV +1,03 %, voestalpine +0,99 %

Flop-Werte: STRABAG -2,06 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,66 %, UNIQA Insurance Group -1,10 %

Der SMI steht bei 13.223,04 PKT und verliert bisher -0,03 %.

Top-Werte: Geberit +0,95 %, Sika +0,72 %, Givaudan +0,52 %

Flop-Werte: Holcim -1,54 %, Zurich Insurance Group -1,15 %, Swiss Re -0,82 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.106,32 PKT und steigt um +0,13 %.

Top-Werte: Publicis Groupe +1,36 %, ArcelorMittal +1,31 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,09 %

Flop-Werte: SAFRAN -1,32 %, Pernod Ricard -1,24 %, Thales -1,01 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:52:25) bei 2.859,03 PKT und steigt um +0,32 %.

Top-Werte: Getinge (B) +1,82 %, SSAB Registered (A) +1,03 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,87 %

Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,45 %, Skanska (B) -0,41 %, Nordea Bank Abp -0,33 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.240,00 PKT und steigt um +1,55 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +0,98 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,39 %, Public Power +0,34 %

Flop-Werte: Viohalco -3,85 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,82 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,81 %