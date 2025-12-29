Börsen Update
Börsen Update Europa - 29.12. - FTSE Athex 20 stark +1,55 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX bewegt sich bei 24.316,15 PKT und fällt um -0,07 %.
Top-Werte: Continental +2,28 %, Mercedes-Benz Group +1,39 %, Brenntag +1,29 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,14 %, Siemens Energy -0,96 %, MTU Aero Engines -0,93 %
Der MDAX steht bei 30.342,13 PKT und gewinnt bisher +0,14 %.
Top-Werte: United Internet +2,27 %, AIXTRON +1,90 %, TRATON +1,73 %
Flop-Werte: TUI -2,50 %, Bilfinger -1,89 %, RENK Group -1,66 %
Der TecDAX steht bei 3.591,38 PKT und gewinnt bisher +0,03 %.
Top-Werte: United Internet +2,27 %, 1&1 +2,16 %, AIXTRON +1,90 %
Flop-Werte: Nordex -1,38 %, Ottobock -1,23 %, HENSOLDT -1,20 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.750,64 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
Top-Werte: Mercedes-Benz Group +1,39 %, Bayer +1,21 %, BASF +1,17 %
Flop-Werte: Rheinmetall -2,14 %, SAFRAN -1,32 %, Siemens Energy -0,96 %
Der ATX bewegt sich bei 5.249,92 PKT und steigt um +0,10 %.
Top-Werte: Lenzing +3,24 %, OMV +1,03 %, voestalpine +0,99 %
Flop-Werte: STRABAG -2,06 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,66 %, UNIQA Insurance Group -1,10 %
Der SMI steht bei 13.223,04 PKT und verliert bisher -0,03 %.
Top-Werte: Geberit +0,95 %, Sika +0,72 %, Givaudan +0,52 %
Flop-Werte: Holcim -1,54 %, Zurich Insurance Group -1,15 %, Swiss Re -0,82 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:21) bei 8.106,32 PKT und steigt um +0,13 %.
Top-Werte: Publicis Groupe +1,36 %, ArcelorMittal +1,31 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,09 %
Flop-Werte: SAFRAN -1,32 %, Pernod Ricard -1,24 %, Thales -1,01 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:52:25) bei 2.859,03 PKT und steigt um +0,32 %.
Top-Werte: Getinge (B) +1,82 %, SSAB Registered (A) +1,03 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,87 %
Flop-Werte: Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,45 %, Skanska (B) -0,41 %, Nordea Bank Abp -0,33 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.240,00 PKT und steigt um +1,55 %.
Top-Werte: Piraeus Port Authority +0,98 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,39 %, Public Power +0,34 %
Flop-Werte: Viohalco -3,85 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,82 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,81 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.