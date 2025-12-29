Springer Nature Aktie heute im Minus - 29.12.2025

Die Springer Nature Aktie ist bisher um -2,75 % auf 18,370€ gefallen. Das sind -0,520 € weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute bei der Springer Nature Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Springer Nature ist ein führender wissenschaftlicher Verlag, der Bücher, Zeitschriften und digitale Plattformen anbietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Elsevier und Wiley. Das Unternehmen hebt sich durch seine Open-Access-Initiativen und Markenpräsenz ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Springer Nature mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,80 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Springer Nature Aktie damit um +5,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,65 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,01 % geändert.

Springer Nature Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,18 % 1 Monat -11,48 % 3 Monate -18,80 % 1 Jahr -31,15 %

Informationen zur Springer Nature Aktie

Es gibt 199 Mio. Springer Nature Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Mrd.EUR € wert.

Springer Nature Aktie jetzt kaufen?

Ob die Springer Nature Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Springer Nature Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.