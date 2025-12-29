    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpringer Nature AktievorwärtsNachrichten zu Springer Nature

    Springer Nature Aktie heute im Minus - 29.12.2025

    Am 29.12.2025 ist die Springer Nature Aktie, bisher, um -2,75 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Springer Nature Aktie.

    Foto: Sven BÃhren - stock.adobe.com

    Springer Nature ist ein führender wissenschaftlicher Verlag, der Bücher, Zeitschriften und digitale Plattformen anbietet. Mit einer starken Marktstellung konkurriert es mit Elsevier und Wiley. Das Unternehmen hebt sich durch seine Open-Access-Initiativen und Markenpräsenz ab.

    Springer Nature aktuelle Analyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Die Springer Nature Aktie ist bisher um -2,75 % auf 18,370 gefallen. Das sind -0,520  weniger als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute bei der Springer Nature Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Springer Nature mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -18,80 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Springer Nature Aktie damit um +5,18 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -11,48 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -31,65 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,01 % geändert.

    Springer Nature Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,18 %
    1 Monat -11,48 %
    3 Monate -18,80 %
    1 Jahr -31,15 %

    Informationen zur Springer Nature Aktie

    Es gibt 199 Mio. Springer Nature Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,67 Mrd.EUR € wert.

    Ob die Springer Nature Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Springer Nature Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Springer Nature

    ISIN:DE000SPG1003WKN:SPG100



