    Kursziel 300 Euro

    Dieser DAX-Top-Performer bleibt eines der größten Schnäppchen seiner Branche

    Die Aktie von Heidelberg Materials gehört zu den Top-Performern im DAX im Jahr 2025. Auch für das neue Jahr bleiben die Papiere für Jefferies einer der attraktivsten Titel im europäischen Bausektor.

    Foto: Uwe Anspach/dpa

    Seit 2022 hat sich die Bewertung des Konzerns deutlich verbessert: Statt einstelliger Kurs-Gewinn-Verhältnisse wird Heidelberg inzwischen mit dem 15-fachen der für 2026 erwarteten Gewinne gehandelt. Angesichts steigender Ergebnisprognosen und der Aussicht auf eine schrittweise Erholung der europäischen Baukonjunktur sehen die Analysten dennoch weiteres Bewertungspotenzial. Auf Basis der Schätzungen für 2027 liegt das KGV bei 13,3 – aus Sicht von Jefferies weiterhin zu niedrig.

    Das Analysehaus stuft den Baustoffkonzern weiterhin als Top-Pick ein und hebt das Kursziel auf 300 Euro an. Im laufenden Jahr hat die Aktie rund 80 Prozent Plus gemacht und liegt damit knapp hinter Pharma-Comeback-Kid Bayer auf Platz 6 der besten DAX-Aktien des Jahres.

    Heidelberg Materials

    -0,45 %
    +1,41 %
    +0,81 %
    +18,30 %
    +86,14 %
    +315,12 %
    +261,31 %
    +190,12 %
    +1.122,13 %
    ISIN:DE0006047004WKN:604700

    Ein zentraler Kurstreiber bleibt die Preisentwicklung im europäischen Zementmarkt. Bereits moderate Preissteigerungen im mittleren einstelligen Prozentbereich könnten die Ertragskraft deutlich verbessern. Gleichzeitig rechnen die Analysten mittelfristig mit einer Branchen-Konsolidierung, die die Preissetzungsmacht zusätzlich stärken dürfte.

    Operativ setzt Heidelberg Materials auf Skaleneffekte und Effizienz. Das laufende Transformationsprogramm mit einem Einsparziel von 500 Millionen Euro soll die Kostenbasis weiter senken. Nach Angaben des Managements lassen sich selbst Volumensteigerungen von bis zu 20 Prozent ohne zusätzliche Fixkosten bewältigen – mit entsprechendem Hebel auf die Margen.

    Auch die Bilanz gilt als solide. Mit einer Nettoverschuldung von nur 1,2-fach EBITDA zum Jahresende 2025 verfügt der Konzern über erheblichen finanziellen Spielraum. Jefferies erwartet, dass dieser vor allem für selektive Übernahmen genutzt wird, schließt aber auch eine Ausweitung des laufenden Aktienrückkaufprogramms nicht aus.

    Im Basisszenario kalkuliert Jefferies mit moderatem Mengenwachstum, anhaltenden Preiserhöhungen und einer EBITDA-Marge von 22,6 Prozent im Jahr 2027. Das Kursziel leiten die Analysten aus einem Discounted-Cashflow-Modell ab – und sehen Heidelberg Materials damit als einen der günstigsten Titel im Sektor.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
