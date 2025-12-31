Elon Musk zu Silber-Schock aus Peking: "Das ist nicht gut!"

Offiziell spricht Peking nicht von einem Exportverbot. Laut der staatlichen Securities Times wird Silber jedoch regulatorisch neu eingeordnet und künftig ähnlich streng überwacht wie Seltene Erden. Damit verliert das Metall seinen Status als gewöhnlicher Rohstoff. Bereits Anfang Dezember veröffentlichte China eine Liste von 44 Unternehmen, die für die Jahre 2026 und 2027 Exportgenehmigungen erhalten sollen. Parallel dazu werden auch Wolfram und Antimon, beides Schlüsselmaterialien für Rüstung und Hochtechnologie, stärker reglementiert.

China greift stärker in den globalen Silbermarkt ein. Ab Donnerstag gelten neue Exportregeln, die Silber faktisch zu einem strategischen Rohstoff wie Seltene Erden machen. Für Industrie, Verteidigung und Energiewende im Westen ist das ein Warnsignal – für die Märkte ein Preistreiber.

Die politische Dimension ist offensichtlich. Die Maßnahmen wurden erstmals im Oktober angekündigt, als US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping Gespräche führten. Damals setzte Peking einige Beschränkungen bei Seltenen Erden aus, während Washington Zölle zurücknahm. Nun rückt auch Silber in diese geopolitische Gemengelage nach.

Auf seiner Social-Media-Plattform X schrieb Elon Musk: "Das ist nicht gut. Silber wird in vielen industriellen Prozessen benötigt".

Die Silberpreise haben sich bis 2025 mehr als verdoppelt und zeitweise neue Rekorde von über 80 US-Dollar je Unze erreicht. Nach dem jüngsten Rekordhoch ist der Silberpreis um rund 6 Prozent eingebrochen und notiert aktuell bei 71,70 US-Dollar je Feinunze (31,1 Gramm).

Laut CNBC berichten Rohstoffhänldern aktuell von Käufern, die bereit sind, deutliche Aufschläge auf den Spotpreis zu zahlen. Ein Grund dafür ist die Währungssituation: Der US-Dollar-Index ist im Jahr 2025 um rund 9,5 Prozent gefallen, weshalb Investoren nach Schutz in Sachwerten suchen.

China sitzt dabei am längeren Hebel. Das Land gehört zu den weltweit größten Silberproduzenten und exportierte in den ersten elf Monaten des Jahres mehr als 4.600 Tonnen bei Importen von nur rund 220 Tonnen. Damit wächst für westliche Industrien, von der Solartechnik bis zur Medizintechnik, die Abhängigkeit. Silber ist endgültig zum geopolitischen Faktor geworden.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



