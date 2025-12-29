    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor

    Energiekontor profitieren von bestätigten Jahreszielen

    • Energiekontor bestätigt Jahresziele, Anleger erleichtert.
    • Aktien steigen um 5,6 Prozent auf 35,70 Euro.
    • Vorsteuergewinn zwischen 30 und 40 Millionen Euro.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor sorgt am Montag bei Anlegern mit bestätigten Jahreszielen für Erleichterung. Dies reichte aus, damit die Aktien am späten Vormittag spürbar anzogen und ihr Plus mit 35,70 Euro auf zuletzt 5,6 Prozent ausbauten. Im Chart wurde eine Hürde bei 35,60 Euro überschritten. 35,80 Euro bedeuteten in der Spitze ein Hoch seit Ende Oktober.

    Nachdem die Bremer im Oktober wegen Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderten Rahmenbedingungen für britische Windkraftprojekte ihren Gewinnausblick spürbar zusammengestrichen hatten, gehen sie nun weiter davon aus, dass der Vorsteuergewinn zwischen rund 30 und 40 Millionen Euro liegen wird. Das Unternehmen sprach von einem "starken Jahresendspurt" mit weiteren Erfolgen in der Projektentwicklung und im Projektvertrieb./tih/jha/

    ISIN:DE0005313506WKN:531350

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Energiekontor Aktie

    Die Energiekontor Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,46 % und einem Kurs von 35,75 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Energiekontor Aktie um -0,58 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,44 %.

    Die Marktkapitalisierung von Energiekontor bezifferte sich zuletzt auf 496,34 Mio..

    Energiekontor zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,7000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,8600 %.

    Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 109,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 117,00EUR was eine Bandbreite von +198,59 %/+229,58 % bedeutet.




