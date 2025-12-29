Energiekontor profitieren von bestätigten Jahreszielen

So langsam nähern wir uns dem Jahresende und wir können schon eines sicherlich festhalten. Das Windjahr 2025 wird etwas schlechter als das Windjahr 2024. Die ersten drei entscheidenden Windmonate waren ein Totalausfall. Das aufzuholen war sehr schwer. Nach dem Oktober, der sehr gut war, konnte man noch hoffen, dass es gelingt, aber der November und auch der Dezember glänzte, bzw. glänzt nicht mit sehr guten Winddaten.

Ein Totalausfall waren die Monate November und jetzt auch der Dezember nicht, aber es reichte nicht um die fehlenden Strommengen noch aufzuholen. Der Dezember dürfte sogar noch deutlich besser werden als der November, aber er wird den Rückstand nicht aufholen.

Zubau bereinigt dürfte das Jahr sicherlich mit 5 – 6 % weniger Stromproduktion aus dem Jahr gehen. Hierbei können regionale Unterschiede noch stärker davon abweichen, in beide Richtungen. Das können vielleicht die User unter uns bestätigen, die Anteile von Windparks und Zugriff auf die Produktionsdaten haben.

Was die gesamten, wirtschaftlichen Daten von Energiekontor anbelangt so gibt es sicherlich verschiedene Varianten.

1.) Energiekontor erreicht die reduzierte Prognose innerhalb ihrer normalen Tätigkeit, ohne einen weiteren angekündigten schottischen Windpark zu veräußern. Dies würde keine weitere Meldung erfordern.

2.) Energiekontor verkauft den 2. schottischen Windpark in diesem Jahr und erreicht die Prognose sicher. Dies wird Energiekontor sicherlich melden.

3.) Energiekontor verkauft den schottischen Windpark in diesem Jahr nicht mehr und erreicht auch nicht die Unterkante der Prognose, was Energiekontor sicherlich melden wird.

Was im Endeffekt, in den nächsten Tagen bei rumkommt, ist in seiner Gesamtheit betrachtet eigentlich egal.

Ich finde den Verkauf des 2. schottischen Windparks erst in 2026 für attraktiver. Von daher würde mir Punkt 1 am besten gefallen. Es geht uns nichts verloren. Wir haken 2025 ab, was viele sowieso schon gemacht haben und freuen uns auf das sicher wirtschaftlich erfolgreichere Jahr 2026. Das heißt nicht, dass 2025 ein schlechtes Jahr für Energiekontor war. Was Energiekontor in 2025 alles angestoßen hat, ist phänomenal für so ein kleines Unternehmen. Die Ernte wird man in 26´ und 27´ einfahren. Ob die Ernte auch verwertbar ist, werden dann andere Faktoren mitbestimmen, wie z.B. Marktlage (Nachfragesituation), Strompreis und politische Rahmenbedingungen.

Wie ihr sehr, wird es hier nie langweilig. Irgendwas ist immer.

Ich wünsche allen schöne Weihnachtstage und ein paar ruhige Tage zwischen den Jahren. Kommt alle gut ins neue Jahr.

LG fundamental_a



