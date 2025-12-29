Dax kaum bewegt

Der Dax stagnierte am Nachmittag auf dem Schlussniveau vom 23. Dezember, dem letzten Handelstag vor Weihnachten, bei 24.341 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,1 Prozent auf 30.320 Zähler zu. Für den EuroStoxx 50 , Leitindex der Eurozone, ging es um 0,2 Prozent auf 5.756 Punkte aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nur wenig verändert und mit positivem Unterton hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Auftakt der verkürzten Woche vor Silvester präsentiert. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern.

Sollte am Montag und dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Dax-Jahresplus von gut 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der Dax in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke.

Das Wohl und Wehe der Rüstungswerte hängt auch zwischen den Jahren an den Ukraine-Gesprächen. Ein mit Spannung erwartetes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war am Wochenende ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Die Nachfrage nach Rüstungsaktien dämpfte aber die Nachricht, dass ein Telefonat zwischen Kremlchef Wladimir Putin und US-Präsident Trump in Moskau positiv bewertet wird. Die Kurse der diesjährigen Top-Performer wie Rheinmetall , Hensoldt und Renk büßten um bis zu 2,3 Prozent ein.

Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor bestätigte seine Jahresziele. Das Unternehmen sprach von einem "starken Jahresendspurt" mit weiteren Erfolgen in der Projektentwicklung und im Projektvertrieb. Die Aktien zogen spürbar an und bauten ihr Plus auf zuletzt 5,9 Prozent aus.

Die vinkulierten Namensaktien des Agrarhändlers Baywa schnellten zunächst um mehr als 17 Prozent auf den höchsten Stand seit rund sechs Wochen nach oben und notierten zuletzt 7,5 Prozent im Plus. Am Wochenende war bekannt geworden, dass Baywa einen neuen Versuch unternimmt, die niederländische Tochter Cefetra zu verkaufen. Durch den Schritt könnten die Bankverbindlichkeiten um über 600 Millionen Euro reduziert werden, teilte Baywa mit. Das Unternehmen war im Sommer 2024 in finanzielle Schieflage geraten.

Eine Geldbuße über rund 6,4 Millionen Euro muss der Caravan-Hersteller Knaus Tabbert bezahlen. Dies hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit Ermittlungen zu fehlerhaften Gewichtsangaben bei Campingfahrzeugen verfügt, wie das Unternehmen in einer Börsenpflichtmeldung mitteilte. Für die Geldbuße seien aber bereits entsprechende Rückstellungen gebildet worden, hieß es. Die Knaus-Papiere legten um 4,3 Prozent zu.

Die Anteilsscheine von Tonies setzten ihren Erholungskurs der vergangenen Monate mit einem Sprung auf den höchsten Stand seit fast vier Jahren fort. Am Montagvormittag standen sie mit einem Kursanstieg von 7,7 Prozent an der Spitze des Kleinwerteindex SDax , in dem sie seit dem 22. Dezember vertreten sind. Der Kurs des Anbieters von Audioabspielgeräten für Kinder profitiert damit weiterhin von Absatzhoffnungen für die neue Toniebox 2, die seit September verkauft wird./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,51 % und einem Kurs von 2,615 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 14:50 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um -1,96 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,77 %. Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 69,21 Mrd.. Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.152,86EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.050,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von +35,94 %/+49,20 % bedeutet.



