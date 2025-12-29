    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTUI AktievorwärtsNachrichten zu TUI

    TUI Aktie heute im Minus (8,9650€) - 29.12.2025

    Am 29.12.2025 ist die TUI Aktie, bisher, um -2,72 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der TUI Aktie.

    Foto: Soeren Stache - dpa-Zentralbild/dpa

    TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

    TUI Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 29.12.2025

    Die TUI Aktie notiert aktuell bei 8,9650 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -2,72 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,2510  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,08 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

    Obwohl die TUI Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,28 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +0,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,65 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die TUI um +10,32 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

    TUI Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,23 %
    1 Monat +11,65 %
    3 Monate +17,28 %
    1 Jahr +10,66 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die TUI Aktie, insbesondere um die Kursentwicklung und die Auswirkungen von Verkäufen durch institutionelle Investoren. Die Reduzierung von Beständen durch Marshall Wace LLP und andere sorgt für Unsicherheit, während einige Anleger besorgt über fallende Kurse sind. Technische Analysen deuten auf mögliche Erholungen hin, trotz der aktuellen negativen Stimmung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber TUI eingestellt.

    Informationen zur TUI Aktie

    Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,55 Mrd.EUR € wert.

    Börsen Update Europa - 29.12. - FTSE Athex 20 stark +1,55 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    TUI zahlt wieder Dividende, RE Royalties Dividende über 10 %, die Allianz sichert die Stabilität – ein starkes Ertragsportfolio


    In turbulenten Märkten suchen kluge Anleger nach robusten Einkommensströmen, die verschiedenen Konjunkturphasen standhalten. Die Lösung liegt in einem dreigleisigen Ansatz, der zyklische Erholung, strukturelles Zukunftswachstum und defensive …

    TUI Aktie jetzt kaufen?


    Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    TUI

    -2,89 %
    +0,28 %
    +11,98 %
    +16,55 %
    +10,33 %
    +12,46 %
    -38,82 %
    -80,51 %
    +34,33 %
    ISIN:DE000TUAG505WKN:TUAG50



