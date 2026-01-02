    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsAnalysenvorwärtsNachricht

    Sorgenkind Arbeitsmarkt

    361 Aufrufe 361 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ende der Wirtschaftsflaute? Verbände sehen Lichtblick für 2026

    Nach zwei Rezessionsjahren und einem faktischen Stillstand 2025 wächst in Teilen der deutschen Wirtschaft vorsichtiger Optimismus. Das zeigt die aktuelle Verbandsumfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft.

    Für Sie zusammengefasst
    • Wirtschaft zeigt vorsichtigen Optimismus nach Stagnation.
    • Dienstleistungssektor verbessert sich, Industrie bleibt schwach.
    • Investitionen bleiben zurückhaltend, Arbeitsmarkt kritisch.
    • Report: Gold & Silber auf Rekordjagd
    Sorgenkind Arbeitsmarkt - Ende der Wirtschaftsflaute? Verbände sehen Lichtblick für 2026
    Foto: Sina Schuldt/dpa

    Zwar erwarten erstmals seit Jahren mehr Verbände steigende Produktionszahlen als sinkende – von einem kräftigen Aufschwung kann jedoch keine Rede sein. Vor allem Investitionen und Beschäftigung bleiben unter Druck.

    Zum Jahreswechsel bewerten 18 von 46 Wirtschaftsverbänden ihre Lage schlechter als vor einem Jahr. Gleichzeitig melden aber bereits 14 Verbände eine Verbesserung – deutlich mehr als noch 2024. Der Negativsaldo schrumpft damit spürbar. Besonders im Dienstleistungssektor hellt sich die Stimmung auf, während die Industrie weiter mit strukturellen und geopolitischen Belastungen kämpft.

    Der Blick nach vorn fällt etwas freundlicher aus: 19 Verbände rechnen 2026 mit einer höheren Produktion, 18 erwarten eine Stagnation und nur 9 einen Rückgang. Der Saldo dreht damit erstmals seit der Energiekrise ins Positive. Getragen wird diese Entwicklung vor allem von Dienstleistungen, Teilen des Maschinenbaus, der Elektroindustrie sowie dem Luft- und Raumfahrzeugbau. Klassische Sorgebranchen wie Papier, Druck, Textil oder Teile der Automobilindustrie bleiben hingegen unter Druck.

    Trotz der besseren Produktionsaussichten bleibt die Zurückhaltung bei Investitionen groß. Mehr Verbände planen Kürzungen als Ausweitungen ihrer Budgets. In vielen Branchen geht es primär um Ersatzinvestitionen, nicht um Wachstum. Das signalisiert: Unternehmen trauen der konjunkturellen Erholung noch nicht.

    Besonders kritisch bleibt der Arbeitsmarkt. Nur 9 Verbände rechnen 2026 mit mehr Beschäftigung, während 22 von einem Stellenabbau ausgehen. Vor allem die Industrie plant weiteren Personalabbau. Positive Ausnahmen finden sich erneut in staatlich geprägten oder sicherheitsnahen Bereichen wie Pharma, Energie sowie Luft- und Raumfahrt.

    Unterm Strich sendet die IW-Umfrage ein vorsichtiges Signal der Stabilisierung – mehr aber auch nicht. Die lange Phase der Stagnation könnte enden, doch ohne Investitionsschub und mit schwachem Arbeitsmarkt droht Deutschland auch 2026 unter seinen Möglichkeiten zu bleiben.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Renditeturbo 2026 - 5 Aktien mit Potenzial
    Diese 5 Aktien könnten überraschen!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    Sorgenkind Arbeitsmarkt Ende der Wirtschaftsflaute? Verbände sehen Lichtblick für 2026 Nach zwei Rezessionsjahren und einem faktischen Stillstand 2025 wächst in Teilen der deutschen Wirtschaft vorsichtiger Optimismus. Das zeigt die aktuelle Verbandsumfrage des Instituts der Deutschen Wirtschaft.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     