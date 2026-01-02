Ende der Wirtschaftsflaute? Verbände sehen Lichtblick für 2026

Zum Jahreswechsel bewerten 18 von 46 Wirtschaftsverbänden ihre Lage schlechter als vor einem Jahr. Gleichzeitig melden aber bereits 14 Verbände eine Verbesserung – deutlich mehr als noch 2024. Der Negativsaldo schrumpft damit spürbar. Besonders im Dienstleistungssektor hellt sich die Stimmung auf, während die Industrie weiter mit strukturellen und geopolitischen Belastungen kämpft.

Zwar erwarten erstmals seit Jahren mehr Verbände steigende Produktionszahlen als sinkende – von einem kräftigen Aufschwung kann jedoch keine Rede sein. Vor allem Investitionen und Beschäftigung bleiben unter Druck.

Der Blick nach vorn fällt etwas freundlicher aus: 19 Verbände rechnen 2026 mit einer höheren Produktion, 18 erwarten eine Stagnation und nur 9 einen Rückgang. Der Saldo dreht damit erstmals seit der Energiekrise ins Positive. Getragen wird diese Entwicklung vor allem von Dienstleistungen, Teilen des Maschinenbaus, der Elektroindustrie sowie dem Luft- und Raumfahrzeugbau. Klassische Sorgebranchen wie Papier, Druck, Textil oder Teile der Automobilindustrie bleiben hingegen unter Druck.

Trotz der besseren Produktionsaussichten bleibt die Zurückhaltung bei Investitionen groß. Mehr Verbände planen Kürzungen als Ausweitungen ihrer Budgets. In vielen Branchen geht es primär um Ersatzinvestitionen, nicht um Wachstum. Das signalisiert: Unternehmen trauen der konjunkturellen Erholung noch nicht.

Besonders kritisch bleibt der Arbeitsmarkt. Nur 9 Verbände rechnen 2026 mit mehr Beschäftigung, während 22 von einem Stellenabbau ausgehen. Vor allem die Industrie plant weiteren Personalabbau. Positive Ausnahmen finden sich erneut in staatlich geprägten oder sicherheitsnahen Bereichen wie Pharma, Energie sowie Luft- und Raumfahrt.

Unterm Strich sendet die IW-Umfrage ein vorsichtiges Signal der Stabilisierung – mehr aber auch nicht. Die lange Phase der Stagnation könnte enden, doch ohne Investitionsschub und mit schwachem Arbeitsmarkt droht Deutschland auch 2026 unter seinen Möglichkeiten zu bleiben.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion



