Insider-Käufe bei Adidas-Rivale Nike: Jetzt ebenfalls zuschlagen?

Willkommen zum Smartbroker+ Chart der Woche – Nike

Hinter den Anteilen von Sportartikelherstellern liegt ein schwieriges Börsenjahr. Das haben am stärksten Anlegerinnen und Anleger von Puma (-51,4 Prozent) und Lululemon (-45,4 Prozent) zu spüren bekommen. Während die Herzogenauracher mit dem Verlust von Marktanteilen und operativen Verlusten kämpfen, sind die Kanadier mit einer Wachstumsschwäche in Nordamerika konfrontiert, wo die anhaltend schlechte Verbraucherstimmung eine Belastung darstellt. Gleichzeitig schrumpfen US-Zölle die Margen.

Dieser Gegenwind hat auch zu anhaltenden Kursverlusten bei den Branchengrößen Adidas (-29,4 Prozent) und Nike (-19,5 Prozent) geführt. Der Handlungsdruck auf die Unternehmen ist inzwischen so groß geworden, dass Nike sogar sein Geschäftsmodell überdenkt und wieder verstärkt auf Großhandelsverkäufe setzen will – in den vergangenen Jahren galt der margenstärkere Direktvertrieb als Königsweg. Nach den zuletzt vorgelegten Quartalszahlen zeigten sich Anlegerinnen und Anleger von dieser Kursänderung jedoch wenig überzeugt. Die Aktie büßte zweistellig an Wert ein.

An Heiligabend sorgte die Meldung, dass Apple-CEO Aktien von Nike gekauft hat, für Schlagzeilen. Um insgesamt 50.000 Anteile mit einem Wert von fast 3 Millionen US-Dollar stockte der Unternehmenslenker seine Position auf. Das genügte dem verlustgeplagten Papier bereits für eine Erholung um 1,6 Prozent. Daneben stockte auch der unabhängige Verwaltungsrat Robert Swan sein Portfolio um knapp 7.000 Anteile mit einem Wert von einer halben Millionen US-Dollar auf. Sollten Anlegerinnen und Anlegern diesen Beispielen jetzt folgen? Dazu zunächst ein Blick in den Chart.

Nike Chartsignale

Übergeordneter Abwärtstrend: Die Nike-Aktie handelt bereits seit fast 4 Jahren in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Zwischenerholungen wurden verkauft.

Die Nike-Aktie handelt bereits seit fast 4 Jahren in einem hartnäckigen Abwärtstrend. Zwischenerholungen wurden verkauft. Wiederholte Verkaufssignale: Durch die anhaltenden Kursverluste kam es zu immer neuen Sell-Triggern. Dazu gehörten zuletzt ein Death Cross und ein Mehrjahrestief.

Durch die anhaltenden Kursverluste kam es zu immer neuen Sell-Triggern. Dazu gehörten zuletzt ein Death Cross und ein Mehrjahrestief. Bodenbildung möglich: Im Bereich von 60 US-Dollar besteht die Möglichkeit eines Doppelbodens. Hierfür muss die Aktie aber weiter zulegen.

Im Bereich von 60 US-Dollar besteht die Möglichkeit eines Doppelbodens. Hierfür muss die Aktie aber weiter zulegen. Bullishe Divergenzen: In den technischen Indikatoren liegen bullishe Divergenzen vor, die mittelfristig eine Trendwende der Aktie einleiten könnten.

Ist die Nike-Aktie jetzt ein Kauf?

Seit fast 4 Jahren handelt Nike bereits in einem Abwärtstrend. Das spiegelt die gewachsenen operativen Herausforderungen des Unternehmens wider in einem Umfeld, das einerseits kompetitiver geworden ist – insbesondere im Segment Schuhbekleidung – und das andererseits mit sinkenden Verbraucherausgaben zu kämpfen hat.

Auf dem Höhepunkt der Zollpanik im April waren die Anteile auf ein neues Mehrjahrestief abgestürzt. Solche bedeuten in der technischen Analyse starke Verkaufssignale. Dabei ist es auf Tageskursbasis auch wiederholt zu sogenannten Todeskreuzen („Death Cross“) gekommen; wenn die 200-Tage-Linie von der von oben kommenden 50-Tage-Linie gekreuzt wird, gilt das ebenfalls als Verkaufssignal.

Aktie mit Chance auf Doppelboden

In den Sommermonaten konnten sich diese Verkaufssignale zunächst jedoch nicht durchsetzen, die Aktie erholte sich spürbar. Das war ebenso wie der Sprung über die auf Wochenbasis ermittelte 50-Tage-Linie zwar kein Novum, blieb aber wie bei vorigen Versuchen auch erfolglos und scheiterte an der Abwärtstrendlinie sowie am Widerstandsbereich um 80 US-Dollar.

Für neuen Schwung zur Unterseite sorgten schließlich die vor knapp zwei Wochen vorgelegten Quartalszahlen, sodass zuletzt die Marke um 60 US-Dollar unter Druck geraten ist. Hier besteht nach den jüngsten Insiderkäufen allerdings die Chance auf einen Doppelboden, der wiederum einen weiteren Erholungsversuch einleiten könnte.

Zwischenerholung möglich, aber Trendwende in weiter Ferne

Unterstützung für eine mögliche Trendwende könnten die bullishen Divergenzen in der technischen Indikation liefern. Während die Aktie in den vergangenen 4 Jahren immer weiter gefallen ist, haben der Relative-Stärke-Index (RSI) und der Trendstärkeindikator MACD ihre Talfahrt beendet und einen Boden gebildet. Der MACD konnte sogar gegen den Trend der Aktie zulegen, wenngleich er gegenwärtig wieder unter der Nulllinie notiert und damit einen intakten Abwärtstrend anzeigt.

Wenngleich eine Zwischenerholung ausgehend von den aktuellen Kursniveaus technisch möglich ist, bleiben die Indizien ebenso knapp wie der Trend der Aktie schwach. Wer hier einsteigen will, sollte daher lieber prozyklische Kaufsignale abwarten, die sich erst mit einem Sprung über die Abwärtstrendlinie beziehungsweise dem Überwinden des Widerstandsbereiches bei 80 US-Dollar ergeben würden.

Die Bewertung liefert keinen Grund, hier einzusteigen

Auch aus einer Bewertungsperspektive spricht nur wenig für einen Einstieg in die Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr, welches im Mai 2026 endet, ist Nike bereits mit dem 39,1-Fachen seiner erwarteten Gewinne bewertet, für 2027 steht ein KGVe von 25,9 zu Buche. Zwar liegt der Wert für das kommende Geschäftsjahr deutlich unter dem 5-Jahres-Mittel von 34,7, allerdings liegt der Branchendurchschnitt bei 17,9.

Vor allem im Direktvergleich schneidet Nike schlecht ab. Erzrivale Adidas handelt für 2026 mit einem KGVe von 15,2. Den deutlich wachstumsstärkeren Mitbewerber Lululemon gibt es zum 16,1-Fachen der erwarteten Gewinne zu kaufen, während der chinesische Anta-Konzern mit einem Gewinnvielfachen von 13,8 die aktuell günstigste Bewertung bietet.

Auch bei anderen Kennziffern ist Nike sowohl insgesamt als auch gegenüber den Mitbewerbern noch immer deutlich zu hoch bewertet. Große Schwächen offenbart die Aktie vor allem beim Kurs-Cashflow-Verhältnis sowie beim Verhältnis aus Unternehmenswert und EBITDA (EV/EBITDA), wo gegenüber dem Branchenmittel Aufschläge im dreistelligen Prozentbereich zu bezahlen sind. Wer in Sportartikelhersteller investieren möchte, sollte den günstigeren Konkurrenten daher den Vorzug geben.

Wall Street trotz hoher Bewertung zuversichtlich

Geht es jedoch nach den Analystinnen und Analysten, ist die Nike-Aktie ein klarer Kauf. Bei insgesamt 39 Einschätzungen bringt es das Papier auf insgesamt 20 Kaufempfehlungen sowie 5 weitere zum Übergewichten. Weitere 12 Mal ist Nike mit „Halten“ bewertet, während nur zwei Expertenstimmen zum Reduzieren oder Verkaufen von Positionen raten.

Als fairer Wert wird im Mittel 77,24 US-Dollar angegeben. Das impliziert gegenüber dem Schlusskurs vom vergangenen Freitag eine Upside von 26,8 Prozent und wäre mit Blick auf den Chart gleichbedeutend mit einer Rückkehr über die beiden gleitenden Durchschnitte sowie den im Sommer markierten Verlaufshochs. Voraussetzung hierfür dürfte vor allem eine Margenexpansion sein, für die es gegenwärtig jedoch keine Hinweise gibt.

Nike auf einen Blick

ISIN: US6541061031

Börsenwert: 90,1 Milliarden US-Dollar

Dividendenrendite: 2,7 Prozent

KGVe 2026: 39,1

Durchschnittliche Analystenempfehlung: Kaufen

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

