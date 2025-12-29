    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsEnergiekontor AktievorwärtsNachrichten zu Energiekontor

    UNTERNEHMEN vom 29.12.2025 - 15.15 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Energiekontor bleibt auf Kurs für 2025 Gewinnprognose.
    • BP verkauft Mehrheit an Castrol für 6 Milliarden Dollar.
    • Baywa reduziert Schulden durch Verkauf von Cefetra.
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN vom 29.12.2025 - 15.15 Uhr
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Energiekontor bestätigt Gewinnprognose für 2025

    BREMEN - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor sieht sich dank Erfolge im Vertrieb sowie der Entwicklung seiner Wind- und Solarparks auf Kurs zu seinen zuletzt angepeilten Gewinnziel. Das Unternehmen erwarte weiterhin einen Vorsteuergewinn (EBT) von rund 30 Millionen bis 40 Millionen Euro, wie der SDax-Konzern am Montag mitteilte. Die Bremer hatten im Oktober wegen Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderte Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte ihren Gewinnausblick für das laufende Jahr spürbar zusammengestrichen.

    BP verkauft Mehrheit an Castrol für sechs Milliarden Dollar

    LONDON - Der Ölkonzern BP verkauft die Mehrheit am Schmierstoff-Produzenten Castrol für sechs Milliarden Dollar an den US-Investor Stonepeak Partners. Der Kaufpreis für den Anteil von 65 Prozent enthalte einige Vorauszahlungen für künftige Dividenden des bei BP verbleibenden Anteils, teilten die Briten am Mittwoch mit. Der erzielte Verkaufspreis liegt unter früheren Erwartungen, die Aktie ging nach einem festen Start etwas tiefer aus dem Handel.

    Baywa verkauft niederländische Tochter Cefetra

    MÜNCHEN - Die kriselnde Baywa verkauft die niederländische Tochter Cefetra. Damit könnten die Bankverbindlichkeiten um über 600 Millionen Euro reduziert werden, teilte der für Landwirte und Lebensmittelversorgung bedeutende Münchner Mischkonzern Baywa mit. Der Vollzug der Transaktion steht demnach noch unter dem Vorbehalt verschiedener Bedingungen, darunter die Freigabe der Transaktion durch italienische Behörden.

    Sanofi will US-Impfstoffhersteller Dynavax für 2,2 Milliarden Dollar kaufen

    PARIS - Der Pharmakonzern Sanofi will den US-Impfstoffhersteller Dynavax für gut zwei Milliarden Dollar kaufen. Das Gebot liege bei 15,50 US-Dollar je Aktie in bar, teilten die Franzosen am Mittwoch mit. Die Übernahme sei einstimmig vom Verwaltungsrat der Amerikaner genehmigt worden. Der Kauf soll aus vorhandenen Barreserven bezahlt werden.

    Geldbuße in Millionenhöhe für Knaus Tabbert

    JANDELSBRUNN/STUTTGART - Eine Geldbuße über rund 6,4 Millionen Euro muss der Caravan-Hersteller Knaus Tabbert bezahlen. Diese hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit Ermittlungen zu fehlerhaften Gewichtsangaben bei Campingfahrzeugen verhängt, wie das Unternehmen in einer Börsenpflichtmeldung am Dienstag mitteilte. Knaus Tabbert akzeptiert demnach die Geldbuße, die somit rechtskräftig ist.

    Deutschlands Top-Konzerne: Gewinneinbruch und weniger Jobs

    STUTTGART - Die schwache Wirtschaftslage macht Deutschlands führenden Börsenunternehmen weiterhin schwer zu schaffen. In den ersten neun Monaten schrumpfte der Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) der 100 umsatzstärksten Konzerne auf 102 Milliarden Euro - ein Minus von 15 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das geht aus einer Analyse der Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

    ROUNDUP: Deutlicher Rückgang bei Rüstungsexporten nach Rekordjahren

    BERLIN - Nach zwei Rekordjahren zeichnet sich bei den Exportgenehmigungen für deutsche Rüstungsgüter in diesem Jahr ein deutlicher Rückgang ab. Nach einer Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage des Linken-Abgeordneten Ulrich Thoden gab die Bundesregierung vom 1. Januar bis zum 8. Dezember 2025 grünes Licht für die Ausfuhr von Waffen und anderen Rüstungsgütern im Wert von 8,40 Milliarden Euro. In den beiden Vorjahren hatte der Umfang der genehmigten Lieferungen mit 13,33 Milliarden Euro (2024) und 12,15 Milliarden Euro (2023) Rekordwerte erreicht.

    Studie: E-Autos auch ohne Förderung erfolgreich

    BOCHUM/FRANKFURT - Auf dem deutschen Markt für Neuwagen haben Elektroautos im Jahr 2025 mächtig aufgeholt. Allein die Marktkräfte hätten dafür gesorgt, dass die Preisunterschiede zu gleichwertigen Verbrennern geschmolzen seien, berichtet das Bochumer Center Automotive Research (Car) in seiner regelmäßigen Rabattstudie. Statt eines durchschnittlichen Mehrpreises von gut 7.300 Euro noch zu Jahresbeginn waren Elektromodelle im Dezember nur noch 1.340 Euro teurer als ein gleichwertiger Verbrenner.

    -Bund kündigt Initiativen für maritime Wirtschaft an
    -Israels Regierung will eigene Waffenproduktion ausbauen -Tesla-Werksleiter lehnt Tarifvertrag ab - IG Metall wirbt -ROUNDUP/Kurz vor Silvester: Ansturm auf Böller und Raketen -ROUNDUP: Kassenärzte-Chef für Gebühr bei Praxisbesuch -ROUNDUP: China hält neue Militärübung rund um Taiwan ab -ROUNDUP: Staat dämpft bei Strom- und Gaskosten: Wie sich das auswirkt -Bundesnetzagentur verhängt Zwangsgeld gegen Deutsche Bahn -Bahn will 2026 mehr als 23 Milliarden Euro ins Netz stecken -Italien bremst Meta bei WhatsApp-Chatbots
    -Patientenbeauftragter will IGeL aus den Praxen drängen -ROUNDUP: Umweltminister Schneider für Verbot von Einweg-E-Zigaretten -Bundesdigitalminister für Social-Media-Sperre für Kinder -Iran setzt Tanker wegen Treibstoffschmuggels fest
    -Justizministerin Hubig gegen Klarnamenpflicht im Internet -Wintersturm im Nordosten der USA: Hunderte Flüge gestrichen -Lavafontänen am Ätna - Warnstufe erhöht°

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha

     

