Börsenstart USA - 29.12. - US Tech 100 schwach -0,31 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der Dow Jones bewegt sich bei 48.562,34 PKT und steigt um +0,23 %.
Top-Werte: Nike (B) +0,91 %, Johnson & Johnson +0,64 %, Salesforce +0,46 %, Verizon Communications +0,43 %, Coca-Cola +0,40 %
Flop-Werte: NVIDIA -1,90 %, Goldman Sachs Group -1,25 %, American Express -1,16 %, JPMorgan Chase -0,73 %, Caterpillar -0,61 %
Der US Tech 100 steht bei 25.510,68 PKT und verliert bisher -0,31 %.
Top-Werte: Micron Technology +3,41 %, Verisk Analytics +1,96 %, MercadoLibre +1,69 %, Diamondback Energy +1,68 %, Starbucks +1,24 %
Flop-Werte: AppLovin Registered (A) -4,05 %, Tesla -2,42 %, Palantir -1,97 %, NVIDIA -1,90 %, Western Digital -1,77 %
Der S&P 500 steht bei 6.902,09 PKT und verliert bisher -0,11 %.
Top-Werte: Micron Technology +3,41 %, Alexandria Real Estate Equities +2,13 %, Verisk Analytics +1,96 %, Diamondback Energy +1,68 %, Devon Energy +1,50 %
Flop-Werte: Newmont Corporation -6,27 %, Albemarle -4,99 %, AppLovin Registered (A) -4,05 %, Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) -3,55 %, Freeport-McMoRan -3,45 %
