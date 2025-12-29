Etwas schwächer - Große Tech-Aktien verlieren

Hallo @ & alle freundlichen Mitleser,





Zum Jahresende jetzt doch noch mal ein Lebenszeichen von mir. Ich habe im Laufe des Jahres gerne weiter mitgelesen, aber war doch auch mit anderen Dingen beschäftigt, zum Beispiel mit dem Schreiben eines Romans – leider kein Börsenkrimi, auch keine Biografie, sondern ein historischer Roman. Wusstet ihr, dass in den 1930er Jahren unter dem NS-Regime Dividenden ganz einfach vom Regime gekappt bzw. ganz gestrichen wurden?





Trotzdem hat sich das eine oder andere im vergangenen Jahr in meinem Depot getan, was ich mal wieder in diesem lebendigen thread teilen möchte. Hoffentlich ohne Rentnerblues auszulösen – denn nach dem Aufbau kommt ja die Bestandssicherung und schliesslich der Verzehr. Ich hoffe also auf noch viele spannende Flaggenreports! Außerdem gilt es ja auch in diesen Phasen, mit Disziplin und Umsicht zu handeln. Sie können übrigens durchaus altersunabhängig eintreten.





Ich habe erst in den letzten 5 Jahren mein Depot auf Langfristigkeit und Cashflow, sprich: Dividendenzahlungen zum Verzehr, umgebaut. Mit dem Ziel: 18.000€ Zusatzeinkommen. Seit 2023 tracke ich monatlich/jährliche Dividendenzahlungen: Im ersten Jahr, 2023, betrug das Wachstum gegenüber 2022 60%, im zweiten Jahr, 2024, nur noch 14,95% mehr, aber dafür dreiviertel Mehrehrtrag in absoluten Zahlen. Im dritten Jahr, 2025, trotz mehrerer negativer Monate, betrug das Cashflow-Wachstum 7,22 %. Das Ziel ist in diesem Jahr erstmals leicht übertroffen.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23008/board/20251227114134-bildschirmfoto-2025-12-27-um-11-40-30.png

Um mein Ziel, Cashflow-Wachstum, nicht durch Dividendenkürzungen, Dollarschwäche und andere Widrigkeiten zu gefährden, halte ich trotz grundsätzlich langfristiger b&h-Strategie gelegentliches Eingreifen/Umschichten für nötig. Dabei berücksichtige ich auch Buchverluste und -gewinne. Und natürlich geht nicht jede Rechnung auf.





Im März habe ich meine kleine Position bei Iron Mountain (hohe Verschuldung, schlechte Bewertungen) gerade mit 40% Gewinn verkauft. Den Erlös habe ich in Strabag investiert (DR 3,13%), was unter Dividendenrendite-Aspekten nicht so genial war, aber dafür bislang 12% Kursgewinn gebracht hat.





Teilgewinn realisiert habe ich außerdem bei Broadcom (Div Ren 0,71%) und dafür in zwei neue Titel investiert: Vinci (Div Ren 3,93%) und IG Group (Div Ren 3,68%).





Nicht verkneifen konnte ich mir auch ein neues Investment in OPAP (Div. Ren. 7,07%), wobei gegenwärtig zweifelhaft ist, wie die Dividende nach der Fusion mit Allwyn aussehen wird. Aber endlich konnte ich auch einmal eine neue Flagge meinem Depot hinzufügen, @ ! Du hast sie sicher schon lange?





Mein größter Fehler im letzten Jahr war der Nachkauf von Alexandria Real Estate im Februar, nur um Mitte Dezember festzustellen, dass die Aussichten aus verschiedenen Gründen mehr als schlecht sind und die Verschuldung viel zu hoch ist. Daher mit 38% Verlust verkauft. Aus ähnlichen Gründen verkauft: VICI mit 13% Verlust. In beiden Fällen haben die Dividenden den Verlust nur schwach ausgeglichen. Das verbliebene Kapital ist erstmal Cash-Position.





Meine nächsten Käufe sollen nicht in immer neue Titel mit kleinen Beträgen fließen, sondern möglichst in solide vorhandene Positionen aufstocken. Damit möchte ich sowohl die Komplexität des im Auge-Behaltens von über siebzig Titeln reduzieren als auch die Branchen-Gewichtung im Depot verbessern.





Zum Jahresende habe ich noch zwei Veränderungen im Depot vor:





1. Verkauf von 20% Rheinmetall, die seit 2022 im Depot liegen und inzwischen eine Monsterposition mit Minidividende geworden sind. Dieser Teilverkauf übertrifft mein Startkapital. Das freigewordene Kapital werde ich in den in meinem Depot untergewichteten Sektor „Versorger“ reinvestieren: Aufstockung von Enel und Aufbau einer kleineren Position bei Iberdrola.





Wie wirkt sich diese Umschichtung auf den Dividendenfluss aus?

Verloren gehen mir 11,50€ (netto) von Rheinmetall, dafür kann ich 169€ (netto) in 2026 von Enel & Iberdrola erwarten.





2. Verkauf von Dorian LPG (der einzige Loser im Cress Depot 2024, den ich leider gekauft und viel zu lange gehalten habe) mit ca. 40% Verlust. Aufstockung trotz geringerer Div. Rendite in BAE (2,03 % Div.) und ein wenig in Northrop Grumman (1,6–1,8 %) = Rendite für Sicherheit…





Auswirkungen auf Dividendenflow?





Entgehen werden mir ca. 190€ (netto) Dividende, die jedoch trotz Kürzung von 50% trotzdem noch unsicher ist. Dafür kann ich zwar etwas weniger, aber dafür verlässliche Dividenden zwischen 160 und 170 € im nächsten Jahr erwarten. Ausserdem sind beides Dividendenwachstumsaktien.





Und schließlich: Der Gewinn von Rheinmetall bleibt dank der anderen Verlustbringer steuerfrei.





Zum Schluss, fast hätte ich es vergessen, wenigstens noch die Dezember Zahler: Itochu, Petrobras, Pfizer, Dorian, BAE, Chevron, Agree Real, Reality Inc, Microsoft, Coca Cola, McDonald's, Nextera, Linde





ETFs: Van Eck Div, L&G Eur, XI(E) MSCI World





Nun wünsche ich euch allen gute Erholung von den Weihnachtsfeiertagen und neue Energie für den Run-up zum böllernden Jahreswechsel,





Viele Grüße louis