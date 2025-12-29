AppLovin Registered (A) Aktie tiefrot - 29.12.2025

Am heutigen Handelstag musste die AppLovin Registered (A) Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -4,00 % im Minus. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

AppLovin ist ein führender Anbieter im Bereich Mobile Advertising, der App-Entwicklern Softwarelösungen zur Nutzerakquise und Monetarisierung bietet. Mit einer integrierten Plattform, die Entwicklung und Marketing vereint, hebt sich AppLovin von Konkurrenten wie Unity und ironSource ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die AppLovin Registered (A)-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,26 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,98 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,26 %. Im Jahr 2025 gab es für AppLovin Registered (A) bisher ein Plus von +88,55 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,31 % geändert.

AppLovin Registered (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,98 % 1 Monat +17,26 % 3 Monate +5,26 % 1 Jahr +88,49 %

Informationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Es gibt 308 Mio. AppLovin Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 179,54 Mrd.EUR € wert.

AppLovin Registered (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die AppLovin Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AppLovin Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.