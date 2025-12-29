Neue Rekorde markiert

Ende Oktober erreichte der S&P 500 Index in einem ziemlich engen Aufwärtstrendkanal ein Rekordhoch bei 6.920 Punkten und damit das zuvor projizierte Kursziel, bestehend aus dem 161,8 % Fibonacci-Retracement. In den darauffolgenden Tagen kam es zu einer nicht unerwarteten Konsolidierung zurück in den Bereich von 6.550 Punkten. Seit Ende November erholt sich das Barometer wieder und versucht nun über den einstigen Rekord zu springen. Im Erfolgsfall würde hieraus ein neuerlicher Rallyeabschnitt folgen.

Das Ende dieses Jahres wird bei den US-Indizes zum Teil wieder von neuen Rekordständen gekrönt, ein Wochenschlusskurs oberhalb von 6.950 Punkten könnte den nächsten Rallyeabschnitt beim S&P 500 Index auslösen, womit in einem ersten Schritt Kursgewinne auf 7.125 und später 7.387 Punkte folgen dürften und sich für ein Long-Engagement anbieten würde. Kurzfristige Rücksetzer sollten aber zwingend eingeplant werden, idealerweise bis in den Bereich von 6.835 Punkten, ehe das Barometer endgültig seinen favorisierten neuen Rallyeabschnitt betritt.

S&P 500 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Fazit: Solange es zu keinen nennenswerten Kursrücksetzern mehr unter den 50-Tage-Durchschnitt kommt, ist ein Ausbruchsszenario mit einem übergeordneten Ziel bei 7.387 Punkten für den S&P 500 Index zu favorisieren. Um möglichst stark hiervon auf der Käuferseite zu profitieren, könnte beispielsweise das mit einem Hebel von 32,8 ausgestattete Open End Turbo Long Zertifikat WKN MM8EPF zum Einsatz kommen. Die Gesamtrenditechance beliefe sich auf 210 Prozent, Ziel des Scheins wurde rechnerisch bei 5,90 Euro ermittelt. Eine Verlustbegrenzung wird sich allerdings noch an den zu ermittelnden Korrekturtiefs orientieren müssen, die derzeit noch nicht feststehen.

Strategie für steigende Kurse WKN: MM8EPF Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 1,79 - 1,80 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 6.700,1898 Punkte Basiswert: S&P 500 Index KO-Schwelle: 6.700,1898 Punkte akt. Kurs Basiswert: 6.906,00 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 5,90 Euro Hebel: 32,8 Kurschance: + 210 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.