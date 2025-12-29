    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Schwächer - Edelmetall-Papiere rutschen ab

    ROUNDUP/Aktien New York - Schwächer - Edelmetall-Papiere rutschen ab
    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres nachgegeben. Einige Schwergewichte aus dem Technologiesektor standen im frühen Handel unter Druck. Unter den "Magnificent 7" fielen Tesla und Nvidia mit Abschlägen von bis zu 2,6 Prozent auf. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,56 Prozent auf 25.501 Punkte.

    Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,40 Prozent auf 6.902 Punkte nach unten. Er hatte noch am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,31 Prozent auf 48.562 Punkte nach.

    Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind auch die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering.

    Digitalbridge stand im Fokus, nachdem der japanische Telekom- und Medienkonzern Softbank seine Übernahmeabsicht bekanntgab. Digitalbridge investiert als Private-Equity-Gruppe unter anderem in Rechenzentren. Das Kursplus betrug zuletzt rund 10 Prozent. Er blieb dabei mit 15,28 Dollar unter den von Softbank gebotenen 16 Dollar je Aktie. Insgesamt will Softbank für Digitalbridge 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen.

    Aktien von Gold- und Silberminen rutschten ab, nachdem die Preise für beide Edelmetalle zuletzt wegen Gewinnmitnahmen im Rückwärtsgang waren. Zuvor hatte Silber ein Rekordhoch erreicht, Gold war knapp darunter geblieben. Pan American Silver und Agnico Eagle Mines büßten jeweils mehr als 6 Prozent ein./ajx/he

     

    Die Pan American Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,08 % und einem Kurs von 144,5 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 16:13 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pan American Silver Aktie um +2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,20 %.

    Die Marktkapitalisierung von Pan American Silver bezifferte sich zuletzt auf 18,87 Mrd..

    Pan American Silver zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.




