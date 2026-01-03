    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Stabilität trotz Schuldenwelle – Analysten sehen 2026 als Schlüsseljahr

    Europas Staatsanleihen bleiben trotz Schuldenanstieg stabil. Experten sehen Chancen, warnen aber vor Risiken aus Frankreich und den USA. Der Ausblick für 2026.

    Foto: Greg Montani - Pexels

    Europas Staatsanleihen bleiben laut Morningstar-Experten trotz steigender Verschuldung ein Stabilitätsanker. 2025 war ereignisreich: US-Turbulenzen, deutsche Haushaltspläne und die politische Krise in Frankreich trieben Renditen hoch. Erst im vierten Quartal beruhigte sich der Markt.

    Spreads schrumpfen – Kern gegen Peripherie verliert Bedeutung

    Die Renditeabstände in der Eurozone nähern sich an. Der Abstand zwischen 10-jährigen Bundesanleihen und italienischen Papieren sank von 116 auf 72 Basispunkte. Massimo Spagnol von Generali Asset Management erklärt, die frühere Trennung zwischen Kern- und Peripheriestaaten könne "anachronistisch" werden. Er sieht die aktuellen Niveaus durch Wachstum, Inflation, Defizite und Schuldenentwicklung gerechtfertigt. Die politische Stabilität bleibe entscheidend.

    Mehr Schulden – vor allem in Deutschland und Frankreich

    Die Staaten haben 2025 bereits hohe Summen aufgenommen und erhöhen 2026 die Emissionen weiter. Die EU-Kommission erwartet eine Schuldenquote von 90,4 Prozent bis 2027 und ein Defizit von 3,4 Prozent. Treiber sind höhere Zinsen und steigende Verteidigungsausgaben. Deutschland finanziert Infrastruktur und Militär. Frankreich kämpft mit schwacher Wirtschaft und politischem Druck. François Rimeu von Crédit Mutuel AM nennt Frankreich "den wunden Punkt der Eurozone" und rechnet mit einem Spread oberhalb von 80 Basispunkten.

    EZB bleibt ruhig – die USA schlagen einen anderen Kurs ein

    Die Europäische Zentralbank sieht kaum Bedarf für schnelle Schritte. Peter van der Welle von Robeco erwartet ein "moderat konstruktives Umfeld". Die US-Notenbank dürfte stärker lockern, doch Experten warnen vor überzogenen Markterwartungen. Kaspar Hense von RBC BlueBay bevorzugt Euro-Anleihen. Er erwartet weiter hohe US-Inflation und verweist auf Chancen in Italien und Spanien, während auch der EUR/USD-Kurs die Rendite beeinflusst.

    Wie Profis jetzt investieren

    Van der Welle setzt auf mittlere Laufzeiten. Karin Kunrath von Raiffeisen Capital Management rechnet mit fallenden Bundesrenditen und erhöht deutsche sowie britische Langläufer. Lars Conrad von Flossbach von Storch rät zu Wachsamkeit. "Die Laufzeit bleibt die bevorzugte Risikoquelle und bietet eine bessere Vergütung als das Kreditrisiko von Emittenten mit unterdurchschnittlicher Performance", sagt er.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Saskia Reh
