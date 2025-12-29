Wirtschaft
EZB hält trotz Widerständen am digitalen Euro fest
Patrick Papsdorf, Fachmann der EZB für den digitalen Euro, sagte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung": "Wir sehen, dass es eine starke politische Unterstützung in den EU-Institutionen gibt: Staats- und Regierungschefs, die Europäische Kommission und der Rat befürworten das Projekt und viele Mitglieder des Europäischen Parlaments ebenfalls." Papsdorf versicherte, der digitale Euro solle das Bargeld "nicht ersetzen, sondern ergänzen".
Insbesondere aus Banken hatte es zuletzt Kritik an den Plänen für den digitalen Euro gegeben. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, forderte in der FAZ, das Projekt zu stoppen. "Was die EZB anbelangt, so wünsche ich mir, dass ihre Pläne für einen digitalen Euro vom Europäischen Parlament gestoppt werden", schrieb Krämer. "Die Bürger brauchen keine zusätzlichen Konten bei der EZB, auf denen sie höchstens 2.000 oder 3.000 Euro halten dürfen." Der digitale Euro sei "eine Lösung auf der Suche nach einem Problem". Die gewaltigen Kosten sollten die Banken tragen, die diese letztlich an ihre Kunden weitergeben müssten.
