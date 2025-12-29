Arizona Sonoran gibt Update zur Option von Nuton auf Joint Venture

Casa Grande, Arizona, und Toronto, Ontario, 29. Dezember 2025 / IRW-Press / Arizona Sonoran Copper Company Inc. (TSX:ASCU | OTCQX:ASCUF) („ASCU” oder das „Unternehmen”) (- https://www.commodity-tv.com/play/arizona-sonoran-copper-ceo-on-positi ... -) gibt heute bekannt, dass das Unternehmen und Nuton LLC („Nuton“), ein Joint Venture von Rio Tinto, nach vorläufigen Beratungen übereingekommen sind, im Januar Gespräche über eine einvernehmliche vorzeitige Beendigung der Option auf ein Joint-Venture-Abkommen für das Cactus-Projekt aufzunehmen.

Das Unternehmen wird sein Cactus-Projekt weiterhin eigenständig vorantreiben. Nach der kürzlich abgeschlossenen positiven eigenständigen Vor-Machbarkeitsstudie wird das Unternehmen die eigenständige endgültige Machbarkeitsstudie zum Cactus-Projekt weiter vorantreiben, deren Fertigstellung für das zweite Halbjahr 2026 angestrebt wird, mit dem Ziel einer endgültigen Investitionsentscheidung bereits im vierten Quartal 2026, parallel zur laufenden Weiterentwicklung der entsprechenden Genehmigungsänderungen, der Projektfinanzierung und verschiedener früher Entwicklungsaktivitäten, die im neuen Jahr definiert und umgesetzt werden sollen.

Das Unternehmen beabsichtigt nicht, weitere Informationen zu seinen Gesprächen mit Nuton bekannt zu geben, bis es eine endgültige Entscheidung gibt. Es besteht keine Gewissheit darüber, wie lange diese Verhandlungen dauern werden, ob sie zu einem endgültigen Ergebnis führen werden oder ob ein solches oder ein anderes Ergebnis für beide Seiten zufriedenstellend sein wird.

Weder die Toronto Stock Exchange noch die Aufsichtsbehörde haben die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen genehmigt oder widerlegt.

