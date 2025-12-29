    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    SLOVAKIA TRAVEL

    Wo der Winter sich verlangsamt

    BRATISLAVA, Slowakei, 29. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Eine Reise, die von Stille, dem Duft schneebedeckter Wälder, weiten Bergblicken und dem gleichmäßigen Rhythmus des eigenen Atems geprägt ist - das ist Skilanglauf. Für seine treuen Anhänger ist es weit mehr als ein Sport. Auf den scheinbar endlosen Pisten, die sich von den Kleinen Karpaten bis zur majestätischen Tatra erstrecken, werden die Skifahrer Teil der Landschaft und entdecken die stille Schönheit der Natur und ein seltenes Gefühl der Harmonie.

    Skilanglauf gilt als eine der gesündesten Wintersportarten. Er beansprucht den ganzen Körper, fördert die Ausdauer und bietet ein tiefgreifendes Naturerlebnis.

    „Langlaufen in der Slowakei ist eine perfekte Mischung aus professionell gespurten Loipen und außergewöhnlichen Panoramalandschaften. Mit einem Streckennetz von rund 600 Kilometern bietet die Slowakei Loipen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden sowohl für Freizeitskifahrer als auch für erfahrene Sportler. Er ist ein Hauptanziehungspunkt für den Wintertourismus und spielt eine wichtige Rolle für die regionale Entwicklung", sagt Matej Fekete, Generaldirektor von SLOVAKIA TRAVEL.

    Das Herz der Slowakei: Ein Zufluchtsort quer durch das Land

    Die Mittelslowakei ist mit mehr als 240 Kilometern gespurter Loipen eines der besten Langlaufgebiete des Landes. Beliebte Gebiete sind das Kremnica-Gebirge, die Umgebung von Šachtičky und der bekannte Wintersportort Donovaly.

    Der Skilanglauf in der Slowakei ist vor allem mit dem Skalka-Gebiet bei Kremnica verbunden, das für seine durchweg hochwertige Loipenpräparierung sowohl für die klassische als auch für die Skatetechnik bekannt ist.

    Das Wegenetz im Kremnica-Gebirge ist einzigartig, denn es verbindet die historische Stadt Kremnica mit der regionalen Hauptstadt Banská Bystrica. Bei günstigen Schneeverhältnissen können Skifahrer vom Skigebiet Kordíky über Králiky und Suchý vrch bis in den Ortsteil Fončorda von Banská Bystrica fahren - ein Erlebnis, das nur wenige Destinationen in Europa bieten können.

    Von Donovaly aus können Skifahrer das Skigebiet Šachtičky oder das malerische Bergbaudorf Špania Dolina auf Langlaufskiern erreichen.

    Ski-Bergsteigen: Die unberührten Winterlandschaften der Slowakei erkunden

    Neben dem alpinen Skilauf, dem Skilanglauf und dem Winterwandern bietet die Slowakei außergewöhnliche Möglichkeiten zum Skitourengehen auf präparierten Pisten, wie z. B. in Tatranská Lomnica oder Štrbské Pleso in der Hohen Tatra, und auch die Region Liptov bietet ein besonders vielfältiges Terrain für Skitouren.

    SLOVAKIA TRAVEL ist die nationale Organisation, die für die Förderung des Tourismus in der Slowakei zuständig ist. Ihre Hauptaufgabe ist die Entwicklung des Fremdenverkehrs auf dem nationalen und internationalen Markt. 

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/slovakia-travel-wo-der-winter-sich-verlangsamt-302650203.html





