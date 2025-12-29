Kursgewinne - Wenige Impulse

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte am Nachmittag um 0,27 Prozent auf 127,81 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank um 2,83 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Vor dem Jahreswechsel fehlt es an Impulsen. Es wurden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Geschäftsvolumen sind niedrig.