    Energiekontor Aktie mit kräftigem Kursplus - 29.12.2025

    Am 29.12.2025 ist die Energiekontor Aktie, bisher, um +5,45 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Energiekontor Aktie.

    Foto: Energiekontor AG

    Energiekontor AG ist ein führender Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks in Europa, mit starker Präsenz in Deutschland und Großbritannien. Das Unternehmen bietet umfassende Dienstleistungen von der Projektentwicklung bis zum Betrieb. Hauptkonkurrenten sind RWE Renewables und Ørsted. Energiekontor punktet mit langjähriger Erfahrung und hoher Erfolgsquote bei Projektrealisierungen.

    Energiekontor Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 29.12.2025

    Einen starken Börsentag erlebt die Energiekontor Aktie. Sie steigt um +5,45 % auf 35,80. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,15 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Energiekontor Aktie. Nach einem Plus von +0,15 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 35,80, mit einem Plus von +5,45 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Obwohl sich die Energiekontor Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -22,15 % hinnehmen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Energiekontor Aktie damit um -1,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,24 %. Im Jahr 2025 gab es für Energiekontor bisher ein Minus von -31,22 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,06 % geändert.

    Energiekontor Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,95 %
    1 Monat -1,24 %
    3 Monate -22,15 %
    1 Jahr -29,10 %

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die bestätigte, reduzierte Ergebnisprognose 2025 (EBT 30–40 Mio.), die anschließende Kursrallye mit technischem Überschreiten von rund 35,6–35,8 EUR und erhöhtem Handelsvolumen. Debattiert werden mögliche Fondsverkäufe/Short‑Deckings im Januar, Kritik an der Wortwahl zur Prognose, Margendruck durch viele Projekte sowie die Bedeutung schottischer/UK‑Netzanschlüsse für 2026.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Energiekontor eingestellt.

    Informationen zur Energiekontor Aktie

    Es gibt 14 Mio. Energiekontor Aktien. Damit ist das Unternehmen 497,73 Mio.EUR € wert.

    vom 29.12.2025 - 15.15 Uhr


    Energiekontor bestätigt Gewinnprognose für 2025 BREMEN - Der Entwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks Energiekontor sieht sich dank Erfolge im Vertrieb sowie der Entwicklung seiner Wind- und Solarparks auf Kurs zu seinen zuletzt …

    Dax kaum bewegt


    Nur wenig verändert und mit positivem Unterton hat sich der deutsche Aktienmarkt zum Auftakt der verkürzten Woche vor Silvester präsentiert. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern. Der Dax

    Energiekontor profitieren von bestätigten Jahreszielen


    Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor sorgt am Montag bei Anlegern mit bestätigten Jahreszielen für Erleichterung. Dies reichte aus, damit die Aktien am späten Vormittag spürbar anzogen und ihr Plus mit 35,70 Euro auf zuletzt 5,6 Prozent …

    Energiekontor Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Energiekontor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Energiekontor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Energiekontor

    +6,05 %
    -0,58 %
    +0,44 %
    -21,93 %
    -28,51 %
    -53,01 %
    -41,98 %
    +178,84 %
    +266,84 %
    ISIN:DE0005313506WKN:531350



