Ölpreise erholen sich teilweise von jüngsten Verlusten

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben sich am Montag von ihren jüngsten Verlusten größtenteils erholt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Februar kostete 62,06 US-Dollar. Das waren 1,42 Dollar mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,44 Dollar auf 58,48 Dollar.

Am Freitag hatten Spekulationen auf Fortschritte auf dem Weg zu einem möglichen Ende des Krieges in der Ukraine die Ölpreise belastet. Die Aussicht auf ein höheres Angebot von russischem Öl auf dem Weltmarkt hatte die Notierung für Brent-Öl aus der Nordsee zeitweise um etwa zwei Dollar je Barrel nach unten gedrückt.