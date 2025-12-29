KONJUNKTUR vom 29.12.2025 - 17.00 Uhr

PALM BEACH/KIEW/MOSKAU - US-Präsident Donald Trump verbreitet nach dem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Florida Optimismus. Auch Kiew und Moskau sprechen von Fortschritten. Zugleich blieb offen, wie eine mögliche Friedenslösung für die Ukraine im Detail aussehen könnte. Um einen Durchbruch zu erzielen, soll nun auf mehreren Ebenen weiterverhandelt werden.

PEKING/TAIPEH - China hat erneut eine großangelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, habe das Manöver "Mission Gerechtigkeit 2025" begonnen. Geübt werde in Luft- und Seegebieten rund um Taiwan. Im Fokus stünden Patrouillen zur Gefechtsbereitschaft, das Erlangen umfassender Überlegenheit sowie die Blockade wichtiger Häfen und Gebiete.

Breite Ablehnung zu Gebühr für Praxisbesuche



BERLIN - Patientenvertreter und Krankenkassen weisen Rufe nach neuen oder höheren Gebühren für Praxisbesuche und Klinikaufenthalte scharf zurück. "Patienten und gesetzlich Krankenversicherte sind schon jetzt die Melkkühe der Nation", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Zusatzbeiträge, Zuzahlungen, Eigenbeteiligungen und Selbstzahlerleistungen spülten jährlich mehrere zehn Milliarden Euro in die Kassen auch der ambulant-ärztlichen Versorgung.

Kosten der Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen



NÜRNBERG - 76,6 Milliarden Euro hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland den Staat 2024 gekostet. Das seien 12,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie zuletzt 2015, teilte das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) mit.

Russischer Industrieindikator signalisiert schrumpfende Aktivität

LONDON - In den russischen Industriebetrieben hat sich die Stimmung zum Ende des Jahres unter anderem durch einen schwächeren Auftragseingang verschlechtert. Der vom britischen Finanzdienstleister S&P Global ermittelte Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager im Verarbeitenden Gewerbe ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,2 auf 48,1 Punkte gefallen. Der Indexwert ist damit weiter unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet.

Fratzscher: Feiertagsdiskussion ist 'Phantomdebatte'



BERLIN - Der Ökonom Marcel Fratzscher erachtet die Diskussion um einen Ersatz für auf Wochenenden fallende Feiertage im kommenden Jahr als wenig zielführend. "Ich halte das für eine Phantomdebatte", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im ARD-"Morgenmagazin". Genauso wenig halte er von der umgekehrten Forderung, Feiertage abzuschaffen. "Wichtiger ist, die Qualität der Arbeit zu verbessern, also die Produktivität, dass die Menschen pro gearbeiteter Stunde produktiver sind." Er ergänzte: "Diese Diskussion über mehr oder weniger Feiertage halte ich für kontraproduktiv."

Wüst will 2026 Ende des Geschachers bei Bund-Länder-Finanzen

DÜSSELDORF - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will nicht auf Erstattungen des Bundes für Kosten verzichten, die dessen Beschlüsse in den Ländern verursachen. Zuletzt waren die Bund-Länder-Verhandlungen um diesen Streitpunkt vertagt worden.

Arbeitgeber fordern umfassende Erneuerung des Sozialstaats

BERLIN - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert nach der geplanten Änderung des Bürgergelds weitergehende Reformen. "Die neue Grundsicherung kann nur ein erster Baustein einer umfassenden Erneuerung des Sozialstaats sein", sagte Dulger. "Der deutsche Sozialstaat ist eine Großbaustelle."

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jsl





