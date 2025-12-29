    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    dpa-AFX Überblick

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    KONJUNKTUR vom 29.12.2025 - 17.00 Uhr

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump und Selenskyj optimistisch, aber keine Ergebnisse.
    • China startet Militärübung rund um Taiwan erneut.
    • Arbeitslosigkeit kostet Deutschland 76,6 Milliarden Euro.
    dpa-AFX Überblick - KONJUNKTUR vom 29.12.2025 - 17.00 Uhr
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    ROUNDUP 2: Treffen von Trump und Selenskyj ohne greifbare Ergebnisse

    PALM BEACH/KIEW/MOSKAU - US-Präsident Donald Trump verbreitet nach dem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Florida Optimismus. Auch Kiew und Moskau sprechen von Fortschritten. Zugleich blieb offen, wie eine mögliche Friedenslösung für die Ukraine im Detail aussehen könnte. Um einen Durchbruch zu erzielen, soll nun auf mehreren Ebenen weiterverhandelt werden.

    ROUNDUP 2: China hält neue Militärübung rund um Taiwan ab

    PEKING/TAIPEH - China hat erneut eine großangelegte Militärübung rund um Taiwan begonnen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua unter Berufung auf das chinesische Militär berichtete, habe das Manöver "Mission Gerechtigkeit 2025" begonnen. Geübt werde in Luft- und Seegebieten rund um Taiwan. Im Fokus stünden Patrouillen zur Gefechtsbereitschaft, das Erlangen umfassender Überlegenheit sowie die Blockade wichtiger Häfen und Gebiete.

    Breite Ablehnung zu Gebühr für Praxisbesuche

    BERLIN - Patientenvertreter und Krankenkassen weisen Rufe nach neuen oder höheren Gebühren für Praxisbesuche und Klinikaufenthalte scharf zurück. "Patienten und gesetzlich Krankenversicherte sind schon jetzt die Melkkühe der Nation", sagte der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, der Deutschen Presse-Agentur. Zusatzbeiträge, Zuzahlungen, Eigenbeteiligungen und Selbstzahlerleistungen spülten jährlich mehrere zehn Milliarden Euro in die Kassen auch der ambulant-ärztlichen Versorgung.

    Kosten der Arbeitslosigkeit deutlich gestiegen

    NÜRNBERG - 76,6 Milliarden Euro hat die Arbeitslosigkeit in Deutschland den Staat 2024 gekostet. Das seien 12,6 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und so viel wie zuletzt 2015, teilte das Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt und Berufsforschung (IAB) mit.

    Russischer Industrieindikator signalisiert schrumpfende Aktivität

    LONDON - In den russischen Industriebetrieben hat sich die Stimmung zum Ende des Jahres unter anderem durch einen schwächeren Auftragseingang verschlechtert. Der vom britischen Finanzdienstleister S&P Global ermittelte Indexwert für die Stimmung der Einkaufsmanager im Verarbeitenden Gewerbe ist im Dezember im Vergleich zum Vormonat um 0,2 auf 48,1 Punkte gefallen. Der Indexwert ist damit weiter unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten gefallen, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet.

    Fratzscher: Feiertagsdiskussion ist 'Phantomdebatte'

    BERLIN - Der Ökonom Marcel Fratzscher erachtet die Diskussion um einen Ersatz für auf Wochenenden fallende Feiertage im kommenden Jahr als wenig zielführend. "Ich halte das für eine Phantomdebatte", sagte der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) im ARD-"Morgenmagazin". Genauso wenig halte er von der umgekehrten Forderung, Feiertage abzuschaffen. "Wichtiger ist, die Qualität der Arbeit zu verbessern, also die Produktivität, dass die Menschen pro gearbeiteter Stunde produktiver sind." Er ergänzte: "Diese Diskussion über mehr oder weniger Feiertage halte ich für kontraproduktiv."

    Wüst will 2026 Ende des Geschachers bei Bund-Länder-Finanzen

    DÜSSELDORF - Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) will nicht auf Erstattungen des Bundes für Kosten verzichten, die dessen Beschlüsse in den Ländern verursachen. Zuletzt waren die Bund-Länder-Verhandlungen um diesen Streitpunkt vertagt worden.

    Arbeitgeber fordern umfassende Erneuerung des Sozialstaats

    BERLIN - Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger fordert nach der geplanten Änderung des Bürgergelds weitergehende Reformen. "Die neue Grundsicherung kann nur ein erster Baustein einer umfassenden Erneuerung des Sozialstaats sein", sagte Dulger. "Der deutsche Sozialstaat ist eine Großbaustelle."

    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Konjunktur-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jsl






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    dpa-AFX Überblick KONJUNKTUR vom 29.12.2025 - 17.00 Uhr ROUNDUP 2: Treffen von Trump und Selenskyj ohne greifbare Ergebnisse PALM BEACH/KIEW/MOSKAU - US-Präsident Donald Trump verbreitet nach dem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Florida Optimismus. Auch Kiew und Moskau …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     