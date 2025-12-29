Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 29.12.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.334,29USD pro Feinunze und notiert damit -4,40 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 71,35USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -9,68 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz dazu, können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 61,50USD und verzeichnet ein Plus von +1,83 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 58,12USD und verzeichnet ein Plus von +2,82 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.611,50 USD -15,07 % Platin 2.104,50 USD -12,80 % Kupfer London Rolling 12.157,89 USD +1,48 % Aluminium 2.944,61 PKT +0,40 % Erdgas 3,994 USD +2,31 %

Rohstoff des Tages: Palladium

Mit einem Tages-Minus von -15,07 % gehört Palladium heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 29.12.25, 17:29 Uhr.