    US-Anleihen

    Leichte Gewinne

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Staatsanleihen steigen leicht, T-Note-Future +0,10%
    • Rendite zehnjähriger Anleihen bei 4,12 Prozent.
    • Trump-Selenskyj-Treffen ohne greifbare Ergebnisse.
    US-Anleihen - Leichte Gewinne
    Foto: Pierre Blaché - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Montag etwas gestiegen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) kletterte um 0,10 Prozent auf 112,69 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen lag bei 4,12 Prozent.

    Etwas gestützt wurden die Anleihemärkte durch die Kursverluste an den Aktienmärkten. Vor dem Jahreswechsel fehlt es ansonsten an Impulsen. Es wurden keine Konjunkturdaten aus der ersten Reihe veröffentlicht. Viele Händler haben ihre Bücher geschlossen und die Geschäftsvolumen sind niedrig.

    Das mit Spannung erwartete Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Florida ist unterdessen ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Russland war als entscheidender Akteur für eine Beendigung des Angriffskrieges gegen die Ukraine an den Verhandlungen nicht direkt beteiligt. Trump telefonierte zwar vor seinem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, aber erkennbare Fortschritte in Richtung Frieden gab es dabei nicht./jsl/he





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
