    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss

    Dax wenig bewegt - MDax legt etwas zu

    ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss - Dax wenig bewegt - MDax legt etwas zu
    Foto: Boris Roessler - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax ist mit einem Mini-Plus in die verkürzte Woche vor Silvester gestartet. Ein mit Spannung erwartetes Treffen von US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj war zwar am Wochenende ohne greifbare Ergebnisse zu Ende gegangen. Am Montag aber hätten Trump und der russische Präsident Wladimir Putin per Telefon "ein positives Gespräch" geführt, hieß es aus dem Weißen Haus. Insgesamt hielten sich die Kursbewegungen am deutschen Aktienmarkt in Grenzen. Viele Anleger haben ihre Bücher geschlossen und bleiben der Börse zwischen den Jahren fern.

    Der Leitindex Dax ging am Montag bei 24.351,12 Punkten und damit 0,05 Prozent über dem Schlussniveau vom 23. Dezember, dem letzten Handelstag vor Weihnachten, aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,49 Prozent auf 30.452,53 Zähler zu.

    Sollte an dem zusätzlich noch verkürzten Dienstag nicht mehr groß am Dax-Jahresplus von gut 22 Prozent gerüttelt werden, würde 2025 für den Leitindex zum besten Börsenjahr seit 2019. Zur Bestmarke von 24.771 Punkten, die aus dem Oktober stammt, bleibt der Dax in Schlagweite. Davor wartet aber noch die Hürde des Dezember-Hochs bei etwas unter 24.500 Punkten als wichtige Chartmarke.

    Das Wohl und Wehe der Rüstungswerte hängt auch zwischen den Jahren an den Ukraine-Gesprächen. Anleger zogen aus den jüngsten Nachrichten negative Schlüsse: Die Kurse der diesjährigen Top-Performer wie Renk , Hensoldt und Rheinmetall büßten bis zu ein Prozent ein.

    Der Wind- und Solarparkbetreiber Energiekontor bestätigte seine Jahresziele. Das Unternehmen sprach von einem "starken Jahresendspurt" mit weiteren Erfolgen in der Projektentwicklung und im Projektvertrieb. Die Aktien zogen um fast sechs Prozent an und sicherten sich damit den ersten Platz im Nebenwerteindex SDax .

    Die Anteilscheine von Tonies setzten ihren Erholungskurs der vergangenen Monate mit einem Sprung auf das höchste Niveau seit fast vier Jahren fort. Zum Handelsschluss stand ein Plus von 5,7 Prozent zu Buche. Der Kurs des Anbieters von Audioabspielgeräten für Kinder profitiert damit weiterhin von Absatzhoffnungen für die neue Toniebox 2, die seit September verkauft wird.

    Die vinkulierten Namensaktien von Baywa kletterten um elf Prozent nach oben. Am Wochenende war bekannt geworden, dass der Agrarhändler einen neuen Versuch unternimmt, die niederländische Tochter Cefetra zu verkaufen. Durch den Schritt könnten die Bankverbindlichkeiten reduziert werden, teilte Baywa mit. Das Unternehmen war im Sommer 2024 in finanzielle Schieflage geraten.

    Eine Geldbuße über rund 6,4 Millionen Euro muss der Caravan-Hersteller Knaus Tabbert bezahlen. Dies hat die Staatsanwaltschaft Stuttgart im Zusammenhang mit Ermittlungen zu fehlerhaften Gewichtsangaben bei Campingfahrzeugen verfügt, wie das Unternehmen in einer Börsenpflichtmeldung mitteilte. Für die Geldbuße seien aber bereits entsprechende Rückstellungen gebildet worden, hieß es. Die Knaus-Papiere legten um 4,4 Prozent zu.

    Für den EuroStoxx 50 ging es um 0,1 Prozent auf 5.751,71 Punkte nach oben. Außerhalb der Eurozone gaben der schweizerische Leitindex SMI und der britische FTSE 100 geringfügig nach. In New York verlor der Leitindex Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss 0,6 Prozent./la/he

    --- Von Lutz Alexander, dpa-AFX ---

     

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    Verfasst von dpa-AFX
