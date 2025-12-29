Der Börsen-Tag
DAX & Co. im Aufwind, Wall Street schwächelt: So laufen die Indizes heute
Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen schwächeln leicht: Ein Blick auf Gewinner, Verlierer und die spannendsten Bewegungen des Handelstages.
Entwicklung der IndizesDie deutschen Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, während die großen US-Leitindizes leicht nachgeben. Der DAX notiert aktuell bei 24.355,11 Punkten und liegt mit einem Plus von 0,09 Prozent nur knapp im positiven Bereich. Etwas dynamischer präsentiert sich der MDAX, der bei 30.432,26 Punkten um 0,44 Prozent zulegt. Am stärksten gefragt sind die kleineren Werte: Der SDAX steigt deutlich um 1,27 Prozent auf 16.996,61 Punkte und ist damit der Tagesgewinner unter den betrachteten Indizes. Der TecDAX kann ebenfalls zulegen und gewinnt 0,35 Prozent auf 3.602,73 Punkte. Im Gegensatz dazu tendieren die US-Börsen leicht schwächer. Der Dow Jones steht bei 48.446,03 Punkten und liegt mit 0,01 Prozent minimal im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 gibt etwas deutlicher nach und verliert 0,18 Prozent auf 6.897,15 Punkte. Insgesamt zeigt sich damit ein gemischtes Bild: Während die deutschen Standard-, Mid- und Nebenwerte sowie Technologiewerte überwiegend im Plus liegen, kommt es an den US-Märkten zu leichten Gewinnmitnahmen.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von adidas mit einem Anstieg von 2.40%. Continental folgt dicht dahinter mit 2.33%, während Merck mit 1.58% ebenfalls im Plus liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. Die Deutsche Bank hat mit -1.53% den größten Rückgang, gefolgt von Rheinmetall mit -0.97% und Münchener Rück, das um -0.53% gefallen ist.
MDAX TopwerteIm MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Lanxess mit einem Anstieg von 3.17%. AUTO1 Group folgt mit 3.09%, während Wacker Chemie mit 2.33% ebenfalls positiv abschneidet.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste, insbesondere TUI mit einem Rückgang von -4.28%. Bilfinger folgt mit -1.11% und Deutsche Lufthansa mit -0.64%.
SDAX TopwerteDie SDAX-Topwerte sind stark, angeführt von Energiekontor mit 5.14%. Schaeffler und tonies Registered (A) folgen mit 3.63% und 3.55%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, wobei Douglas mit -0.67% am wenigsten gefallen ist, gefolgt von PNE mit -1.29% und Springer Nature mit -1.99%.
TecDAX TopwerteIm TecDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv, angeführt von Elmos Semiconductor mit 3.02%. SMA Solar Technology und CANCOM SE folgen mit 2.27% und 2.10%.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen leichte Rückgänge, wobei HENSOLDT mit -0.48% den geringsten Verlust aufweist, gefolgt von AIXTRON und Nordex, beide mit -0.55%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind die Topwerte moderat, angeführt von Chevron Corporation mit 0.80%. Walmart und Coca-Cola folgen mit 0.72% und 0.43%.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Rückgänge, insbesondere NVIDIA mit -1.78%. Goldman Sachs Group und American Express folgen mit -1.28% und -1.05%.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 sind Texas Pacific Land mit 2.52%, gefolgt von Diamondback Energy mit 1.81% und Devon Energy mit 1.75%.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls negativ, angeführt von SanDisk Corporation mit -2.74%. Norwegian Cruise Line und Delta Air Lines (DE) folgen mit -2.41% und -2.34%.
