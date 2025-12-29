    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsadidas AktievorwärtsNachrichten zu adidas

    Der Börsen-Tag

    DAX & Co. im Aufwind, Wall Street schwächelt: So laufen die Indizes heute

    Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen schwächeln leicht: Ein Blick auf Gewinner, Verlierer und die spannendsten Bewegungen des Handelstages.

    Foto: Hauke-Christian Dittrich - dpa

    Entwicklung der Indizes

    Die deutschen Aktienindizes zeigen sich heute überwiegend freundlich, während die großen US-Leitindizes leicht nachgeben. Der DAX notiert aktuell bei 24.355,11 Punkten und liegt mit einem Plus von 0,09 Prozent nur knapp im positiven Bereich. Etwas dynamischer präsentiert sich der MDAX, der bei 30.432,26 Punkten um 0,44 Prozent zulegt. Am stärksten gefragt sind die kleineren Werte: Der SDAX steigt deutlich um 1,27 Prozent auf 16.996,61 Punkte und ist damit der Tagesgewinner unter den betrachteten Indizes. Der TecDAX kann ebenfalls zulegen und gewinnt 0,35 Prozent auf 3.602,73 Punkte. Im Gegensatz dazu tendieren die US-Börsen leicht schwächer. Der Dow Jones steht bei 48.446,03 Punkten und liegt mit 0,01 Prozent minimal im Minus. Der breiter gefasste S&P 500 gibt etwas deutlicher nach und verliert 0,18 Prozent auf 6.897,15 Punkte. Insgesamt zeigt sich damit ein gemischtes Bild: Während die deutschen Standard-, Mid- und Nebenwerte sowie Technologiewerte überwiegend im Plus liegen, kommt es an den US-Märkten zu leichten Gewinnmitnahmen.

    DAX Topwerte

    Die DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von adidas mit einem Anstieg von 2.40%. Continental folgt dicht dahinter mit 2.33%, während Merck mit 1.58% ebenfalls im Plus liegt.

    DAX Flopwerte

    Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte negative Veränderungen. Die Deutsche Bank hat mit -1.53% den größten Rückgang, gefolgt von Rheinmetall mit -0.97% und Münchener Rück, das um -0.53% gefallen ist.

    MDAX Topwerte

    Im MDAX stechen die Topwerte hervor, angeführt von Lanxess mit einem Anstieg von 3.17%. AUTO1 Group folgt mit 3.09%, während Wacker Chemie mit 2.33% ebenfalls positiv abschneidet.

    MDAX Flopwerte

    Die MDAX-Flopwerte zeigen hingegen deutliche Verluste, insbesondere TUI mit einem Rückgang von -4.28%. Bilfinger folgt mit -1.11% und Deutsche Lufthansa mit -0.64%.

    SDAX Topwerte

    Die SDAX-Topwerte sind stark, angeführt von Energiekontor mit 5.14%. Schaeffler und tonies Registered (A) folgen mit 3.63% und 3.55%.

    SDAX Flopwerte

    Die Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen, wobei Douglas mit -0.67% am wenigsten gefallen ist, gefolgt von PNE mit -1.29% und Springer Nature mit -1.99%.

    TecDAX Topwerte

    Im TecDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv, angeführt von Elmos Semiconductor mit 3.02%. SMA Solar Technology und CANCOM SE folgen mit 2.27% und 2.10%.

    TecDAX Flopwerte

    Die TecDAX-Flopwerte zeigen leichte Rückgänge, wobei HENSOLDT mit -0.48% den geringsten Verlust aufweist, gefolgt von AIXTRON und Nordex, beide mit -0.55%.

    Dow Jones Topwerte

    Im Dow Jones sind die Topwerte moderat, angeführt von Chevron Corporation mit 0.80%. Walmart und Coca-Cola folgen mit 0.72% und 0.43%.

    Dow Jones Flopwerte

    Die Flopwerte im Dow Jones zeigen signifikante Rückgänge, insbesondere NVIDIA mit -1.78%. Goldman Sachs Group und American Express folgen mit -1.28% und -1.05%.

    S&P 500 Topwerte

    Die Topwerte im S&P 500 sind Texas Pacific Land mit 2.52%, gefolgt von Diamondback Energy mit 1.81% und Devon Energy mit 1.75%.

    S&P 500 Flopwerte

    Die Flopwerte im S&P 500 sind ebenfalls negativ, angeführt von SanDisk Corporation mit -2.74%. Norwegian Cruise Line und Delta Air Lines (DE) folgen mit -2.41% und -2.34%.


    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
