Mobilezone Holding verkauft deutsches Geschäft & wächst in der Schweiz
Nach dem erfolgreichen Verkauf des Deutschland-Geschäfts richtet mobilezone den Blick konsequent auf die Schweiz und stellt die Weichen für profitables Wachstum und neue Strukturen.
- mobilezone hat den Verkauf des deutschen Geschäfts erfolgreich abgeschlossen und fokussiert sich nun ausschließlich auf den Schweizer Markt.
- Der Verkauf wurde nach Genehmigung durch das deutsche Bundeskartellamt am 5. November 2025 vollzogen und brachte eine Rendite von 162% über die 10-jährige Investitionsperiode.
- Die EBIT-Ziele für 2025 im Schweizer Markt werden aufgrund eines positiven Geschäftsverlaufs erwartet, mit einer angestrebten EBIT-Marge von 12,5 bis 13,0 Prozent.
- Die Mittel aus dem Verkauf werden für anorganisches Wachstum in der Schweiz und zur Reduktion der Schulden verwendet, mit einem geplanten Aktienrückkaufprogramm.
- Die Führungsstruktur von mobilezone wird nach dem Verkauf angepasst, mit einer neuen Geschäftsleitung ab dem 1. Januar 2026.
- Michael Haubrich wird sich nicht mehr zur Wiederwahl in den Verwaltungsrat stellen, und weitere strategische Informationen werden im Geschäftsbericht 2025 am 6. März 2026 veröffentlicht.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei mobilezone holding ist am 06.03.2026.
Der Kurs von mobilezone holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 14,080EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,64 % im
Plus.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 14,090EUR das entspricht einem Plus von +0,07 % seit der Veröffentlichung.
+0,57 %
+1,08 %
+6,87 %
+18,64 %
+24,89 %
-10,77 %
+52,34 %
-37,47 %
