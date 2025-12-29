    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Rüstungs- und Edelmetall-Aktien tiefer

    • Gewinnmitnahmen bei Edelmetallen prägen Börsenhandel.
    • Rüstungsaktien verzeichnen Verluste nach Weihnachtspause.
    • EuroStoxx 50 schließt leicht im Plus, bleibt stabil.
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen bei Edelmetall- und Verluste bei Rüstungsaktien haben am Montag nach der Weihnachtspause das Geschehen an Europas Börsen im ruhigen Handel geprägt.

    Die großen europäischen Aktienindizes bewegten sich nur wenig. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss mit plus 0,10 Prozent auf 5.751,71 Punkte. Im November hatte der Index über 5.800 Punkten ein Rekordhoch erreicht und konsolidiert seitdem unter dieser runden Marke.

    Auch außerhalb des Euroraums tat sich wenig: Der britische Leitindex FTSE 100 schloss 0,04 Prozent tiefer auf 9.866,53 Zählern. Der schweizerische SMI verlor 0,02 Prozent auf 13.240,59 Punkte./ajx/he





    dpa-AFX
