Zeitweise Störung des Onlinebankings bei der Deutschen Bank

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie

Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 32,79 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 17:51 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,54 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 63,99 Mrd..

Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +3,52 %/+15,69 % bedeutet.