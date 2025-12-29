Zeitweise Störung des Onlinebankings bei der Deutschen Bank
- Zugang zu Onlinekonten zeitweise eingeschränkt.
- Technische Störung als Ursache bestätigt.
- Störung behoben, aber weiterhin Einschränkungen möglich.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Zugang zu Onlinekonten der Deutschen Bank, der Postbank und der Norisbank ist am Montag zeitweise eingeschränkt gewesen. Ursache sei eine technische Störung gewesen, teilte ein Sprecher der Deutschen Bank aus Frankfurt auf Anfrage mit. Die Störung sei am Nachmittag behoben worden. Vereinzelt komme es aber weiter zu Einschränkungen. Etwa könne ein zweiter Log-in-Versuch zur Anmeldung erforderlich sein. Zunächst berichteten mehrere Medien.
Die Postbank gehört wie die Norisbank zu der Gruppe der Deutschen Bank. Die Banken informierten auf den Internetseiten die Kunden über die Probleme beim Anmeldevorgang. Weiterführende Angaben zu der Störung machte die Deutsche Bank nicht. "Wir bitten Kunden um Verständnis für die entstandenen Unannehmlichkeiten", teilte der Banksprecher in einer Stellungnahme mit./lkm/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Bank Aktie
Die Deutsche Bank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,72 % und einem Kurs von 32,79 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 17:51 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Bank Aktie um +1,01 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,54 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Bank bezifferte sich zuletzt auf 63,99 Mrd..
Deutsche Bank zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,6800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,83EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 38,00EUR was eine Bandbreite von +3,52 %/+15,69 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Deutsche Bank - 514000 - DE0005140008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Deutsche Bank. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
DWS steigt und steigt. Marktkapitalisierung nun bei rd. 11 Mrd. ; Dt. Bank hat ja immer noch rd. 70 Prozent. Allein der DWS Anteil beläuft sich auf 7 bis 8 Mrd. ; Kursziel laut JP Morgan über 60 Euro , das zieht die Dt. Bank Aktie mit hoch. Da wird bei DWS auch noch was mehr gehen. Fusion / Übernahme, usw. , die starten durch und das tut Muttern Dt. Bank auch gut. Beide Aktien haben weiterhin guten Lauf. Denke aber, DWS wird noch deutlich bessern laufen als die Mama......
Gerade zu geschlagen,
Die Kapitalrückführung in 2026 gehören noch zum Geschäftsjahr 2025.