Micron Technology Aktie weiter aufwärts - +3,99 % - 29.12.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Micron Technology Aktie. Mit einer Performance von +3,99 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Micron Technology Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,42 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 243,68€, mit einem Plus von +3,99 %. Jetzt einsteigen oder doch lieber warten?

Micron Technology ist ein führender Anbieter von Speicherlösungen, bekannt für seine DRAM- und NAND-Produkte. Mit starken F&E-Investitionen differenziert es sich durch technologische Innovationen. Hauptkonkurrenten sind Samsung und SK Hynix.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Micron Technology Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Micron Technology Aktie damit um +4,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,50 %. Im Jahr 2025 gab es für Micron Technology bisher ein Plus von +182,25 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,41 % geändert.

Micron Technology Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,11 % 1 Monat +17,50 % 3 Monate +78,63 % 1 Jahr +181,84 %

Informationen zur Micron Technology Aktie

Es gibt 1 Mrd. Micron Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 274,79 Mrd.EUR € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Micron Technology Aktie jetzt kaufen?

Ob die Micron Technology Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Micron Technology Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.