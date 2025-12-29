EESystem beantragt einstweilige Verfügung, um unbefugte Nutzung proprietärer Wellness-Technologie zu unterbinden

Mit rechtlichen Schritten soll verhindert werden, dass Jason Shurka und The Light System, Inc. das geistige Eigentum von EES widerrechtlich nutzen.

LAS VEGAS, NEVADA / ACCESS Newswire / 29. Dezember 2025 / Energy Enhancement System, LLC (EES), ein globaler Anbieter fortschrittlicher Wellness-Technologie, hat entschiedene rechtliche Schritte eingeleitet, um seine proprietären Innovationen und die Integrität seines lizenzierten Netzwerks zu schützen.

Am 22. Dezember 2025 reichte EES beim U.S. District Court für den Bezirk Nevada einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ein. Mit diesem Antrag wird angestrebt, die Beklagten Jason Shurka und The Light System, Inc., die über thelightsystems.com und unifydhealing.com operieren und deren Veranstaltungen sowie persönliche Biografie über jasonshurka.com beworben werden, unverzüglich an der unbefugten Nutzung des geistigen Eigentums von EES zu untersagen.

Diese Klage ist ein wichtiger Schritt zur Verteidigung der Authentizität der EE-System-Technologie, die ein umfangreiches globales Netzwerk mit Tausenden von Installationen weltweit versorgt. Der Antrag wird durch detaillierte Beweise gestützt, die Vertragsverletzungen, die widerrechtliche Aneignung von Geschäftsgeheimnissen und Markenrechtsverletzungen geltend machen. Er zielt darauf ab, eine gerichtliche Verfügung zu erwirken, die die Exklusivität der von EES lizenzierten Anbieter sichert.

„Wir lehnen es ab, dass die unerlaubte Nachahmung unserer Arbeit den Markt verunsichert“, erklärte Michael Bertolacini, Chief Executive Officer von EES. „EESystem basiert auf jahrzehntelanger forschungsbasierter Entwicklung. Mit dieser einstweiligen Verfügung schützen wir entschlossen unsere lizenzierten Partner, die legitime Zentren betreiben. Wir setzen uns dafür ein, dass Kunden, die eine EES-Behandlung wünschen, auch die authentische, proprietäre Technologie erhalten, die sie erwarten.“

Die Einreichung folgt auf die ursprüngliche Klage von EES vom 17. Oktober 2025 und eine geänderte Klage vom 22. Dezember 2025. EES hat eine beschleunigte Beweisaufnahme beantragt, um die Sachlage zügig aufzuklären.

Trotz der rechtlichen Auseinandersetzungen sind die EES-Wellnesszentren weltweit weiterhin mit voller Kapazität in Betrieb und bedienen eine steigende Nachfrage. Das Unternehmen investiert weiterhin umfangreich in Forschung und Entwicklung, um sicherzustellen, dass lizenzierte Zentren exklusive Schulungen, Updates und umfassenden Support erhalten.