    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsATX IndexvorwärtsNachrichten zu ATX

    Aktien Wien Schluss

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    ATX gewinnt in ruhigem Handel leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX schließt mit leichtem Plus von 0,01 Prozent.
    • Handel impulsarm, unterdurchschnittliche Umsätze.
    • Ukraine-Krieg und Friedensverhandlungen im Fokus.
    Aktien Wien Schluss - ATX gewinnt in ruhigem Handel leicht
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Der ATX hat am Montag mit einem kleinen Gewinn an seine Rekordjagd angeknüpft. Wie im Fenster zwischen Weihnachten und Silvester üblich, verlief der Handel impulsarm bei unterdurchschnittlichen Umsätzen. Der Wiener Leitindex schloss mit einem knappen Plus von 0,01 Prozent bei 5.247,96 Punkten. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,11 Prozent auf 2.607,45 Zähler.

    Laut Experten haben viele Investoren ihre Bücher für das laufende Jahr bereits geschlossen. Zudem mangelte es zum Wochenstart sowohl an Unternehmensnachrichten als auch an international bedeutenden Konjunkturdaten. In den Fokus rückten jedoch der Ukraine-Krieg und die dazu laufenden Friedensverhandlungen. Die jüngsten Gespräche zwischen den USA und der Ukraine brachten jedoch keinen Durchbruch.

    Die Handelsspannen bei den Einzelwerten blieben bis auf wenige Ausnahmen sehr eng. Tagesgewinner im ATX waren die Aktien von Lenzing mit einem Plus von 3,6 Prozent. Auf Jahressicht zählen die Titel mit einem Minus von rund 21 Prozent allerdings weiterhin zu den schwächsten Werten im Leitindex. Zum Jahreswechsel kam es bei einigen zuvor gut gelaufenen Aktien zu leichten Gewinnmitnahmen. VIG, Strabag und UNIQA gaben jeweils bis zu 1,2 Prozent nach./spa/sto/APA/nas





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Wien Schluss ATX gewinnt in ruhigem Handel leicht Der ATX hat am Montag mit einem kleinen Gewinn an seine Rekordjagd angeknüpft. Wie im Fenster zwischen Weihnachten und Silvester üblich, verlief der Handel impulsarm bei unterdurchschnittlichen Umsätzen. Der Wiener Leitindex schloss mit einem …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     