Wenig Bewegung - Rüstungsaktien tiefer

Die großen europäischen Aktienindizes bewegten sich nur wenig. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone schloss mit plus 0,10 Prozent auf 5.751,71 Punkte. Im November hatte der Index über 5.800 Punkten ein Rekordhoch erreicht und konsolidiert seitdem unter dieser runden Marke.

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Verluste bei Rüstungsaktien haben am Montag nach der Weihnachtspause das Geschehen an Europas Börsen im ruhigen Handel geprägt. Außerdem gab es Gewinnmitnahmen bei Edelmetall-Papieren.

Auch außerhalb des Euroraums tat sich wenig: Der britische Leitindex FTSE 100 schloss 0,04 Prozent tiefer auf 9.866,53 Zählern. Der schweizerische SMI verlor 0,02 Prozent auf 13.240,59 Punkte.

An der Londoner Metallbörse LME hatte der Preis für Kupfer am Montag ein Rekordhoch erreicht. Das trieb die Kurse der vorwiegend in London notierten Minengesellschaften wie Anglo American , Glencore , Antofagasta und Rio Tinto aber nicht nachhaltig an. Am Ende gab es teilweise Verluste.

Analyst Christopher LaFemina von der US-Bank Jefferies verwies auf ein voraussichtlich schwaches Kupferangebot im kommenden Jahr. Im dritten Quartal 2025 sei die Kupferproduktion großer Bergwerkskonzerne im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,6 Prozent zurückgegangen. Gleichzeitig steige die Nachfrage wegen zunehmender Elektrifizierung.

Aktien von Gold- und Silberminen rutschten ab, nachdem die Preise für beide Edelmetalle wegen Gewinnmitnahmen im Rückwärtsgang waren. Zuvor hatte Silber ein Rekordhoch erreicht, Gold war knapp darunter geblieben. Endeavour Mining verbuchten in London am "Footsie"-Ende Abschläge von 4 Prozent. Fresnillo schlossen moderat schwächer.

Unter Druck standen die 2025 abermals stark gestiegenen Papiere von Herstellern von Rüstungstechnik. US-Präsident Donald Trump verbreitete nach dem Treffen mit dem ukrainischen Staatschef Wolodymyr Selenskyj in Florida Optimismus. Auch Kiew und Moskau sprachen von Fortschritten. Zugleich blieb offen, wie eine mögliche Friedenslösung für die Ukraine im Detail aussehen könnte.

In London fielen Babcock International um 3,4 Prozent, BAE Systems sanken um 0,8 Prozent. In Mailand verloren Leonardo 2 Prozent. An der Pariser Börse nahmen Investoren bei Safran und Thales Kursgewinne mit, die Papiere der beiden Rüstungskonzerne büßten 1,7 beziehungsweise 0,7 Prozent ein./ajx/he

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rio Tinto Aktie Die Rio Tinto Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 19,53 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 18:12 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rio Tinto Aktie um +3,29 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +10,88 %. Die Marktkapitalisierung von Rio Tinto bezifferte sich zuletzt auf 85,54 Mrd.. Rio Tinto zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,8408. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,9200 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,40GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 53,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 71,00GBP was eine Bandbreite von -22,30 %/+4,09 % bedeutet.



