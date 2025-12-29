Heute am 29.12.2025: Elmos Semiconductor Aktie im Fokus

Mit einer Performance von +3,07 % konnte die Elmos Semiconductor Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,05 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Elmos Semiconductor Aktie. Nach einem Plus von +0,05 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 95,60€, mit einem Plus von +3,07 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Elmos Semiconductor ist ein führender Anbieter von Halbleiterlösungen für die Automobilindustrie, spezialisiert auf Sensoren und Mikrocontroller. Mit einem Fokus auf Innovation und maßgeschneiderte Lösungen konkurriert es mit Unternehmen wie Infineon und NXP. Ein starkes F&E-Team und spezialisierte Nischenprodukte bieten Wettbewerbsvorteile.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Elmos Semiconductor über einen Zuwachs von +14,29 % freuen.

Allein seit letzter Woche ist die Elmos Semiconductor Aktie damit um +2,20 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,87 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Elmos Semiconductor um +36,67 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,36 % geändert.

Elmos Semiconductor Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,20 % 1 Monat -4,87 % 3 Monate +14,29 % 1 Jahr +34,59 %

Informationen zur Elmos Semiconductor Aktie

Es gibt 18 Mio. Elmos Semiconductor Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,69 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes im Aufwind, US-Börsen schwächeln leicht: Ein Blick auf Gewinner, Verlierer und die spannendsten Bewegungen des Handelstages.

Elmos Semiconductor Aktie jetzt kaufen?

Ob die Elmos Semiconductor Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elmos Semiconductor Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.