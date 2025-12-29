BMW Aktie - Beschleunigung

Wie geht es weiter mit der deutschen Autoindustrie? Stehen wieder bessere Zeiten an? In den vergangenen Jahren mussten die Autobauer viel in Elektro-Mobilität investieren, quasi wurde neben dem jeweils bestehen Auto-Konzern noch ein zweiter für E-Autos aufgebaut. Das hat viel Geld gekostet und den Cash-flow gedrückt. Gut möglich, dass sich diese Investitionen nun beginnen auszuzahlen, zumal bei BMW, die schon früh mit E-Autos begonnen haben (i3) und im Bereich des autonomen Fahrens führend sind. Die Aktie befindet sich in einer Aufwärtsbewegung. Weiterlesen