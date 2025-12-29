Wenn der Verkaufserlös die Marktkapitalisierung verdoppelt 🚀



Wer die Brockhaus Technologies Aktie im Depot hatte, brauchte in diesem Jahr starke Nerven. Bis zur Meldung am 23. Dezember verzeichnete die Aktie einen Wertverlust von 55,6%. Doch kurz vor Weihnachten folgte ein Paukenschlag, der zeigt, wie massiv der Markt Nebenwerte teilweise unterschätzt.



Der Deal im Überblick: Brockhaus verkauft seine ca. 52%-Beteiligung an der Bikeleasing-Gruppe an Decathlon Pulse.



▶️ Unternehmenswert (EV): 525 Mio. €

▶️ Erwarteter Cash-Zufluss für BKHT: ca. 240 Mio. €

▶️ Der Kontrast: Die gesamte Marktkapitalisierung von Brockhaus lag vor der Bekanntgabe bei lediglich 108 Mio. €.



Es ist ein seltener Fall: Der Erlös aus dem Verkauf einer einzigen Beteiligung ist mehr als doppelt so hoch wie der Preis, zu dem man das gesamte Unternehmen (inklusive der Beteiligung an ihse) an der Börse kaufen konnte. Die Folge: der Aktienkurs stieg an nur einem Tag um 50,2%.



Die Entwicklung seit 2021: Das Management hat eindrucksvoll bewiesen, dass es Unternehmen operativ auf das nächste Level heben kann. Seit dem Erwerb im November 2021 (damaliger Unternehmenswert ca. 300 Mio. €) hat sich Bikeleasing signifikant vergrößert:



📌 Unternehmenskunden: von 30.000 auf über 81.000.

📌 Angeschlossene Arbeitnehmer: von 1,6 Mio. auf rund 3,9 Mio.



𝙈𝙚𝙞𝙣 𝙁𝙖𝙯𝙞𝙩:

Nach dem Closing im ersten Halbjahr 2026 wird die Holding über eine immense Liquidität verfügen. Für Investoren stellt sich nun die entscheidende strategische Frage: Kann das Team zeitnah neue Beteiligungen mit ähnlichem Potenzial identifizieren und erwerben – oder rückt eine Liquidation der Gesellschaft näher?