Aktien New York
Technologie- und Edelmetall-Papiere rutschen ab
- US-Börsen schwächer, Tech-Werte unter Druck.
- Tesla und Nvidia fallen um 2,3% und 1,5%.
- Gold- und Silberminenaktien verlieren stark.
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen haben sich am Montag gegen Ende eines starken Aktienjahres schwächer präsentiert. Im Technologiesektor standen einige Schwergewichte unter Druck. Tesla und Nvidia fielen unter den "Magnificent 7" mit Abschlägen von 2,3 beziehungsweise 1,5 Prozent auf. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 sank um 0,53 Prozent auf 25.509 Punkte.
Für den S&P 500 ging es um 0,36 Prozent auf 6.905 Punkte nach unten. Der marktbreite Index hatte noch am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab am Montag um 0,39 Prozent auf 48.520 Punkte nach.
Größere Sprünge trauen Beobachter den Börsen kurz vor dem Jahresende nicht mehr zu. Erfahrungsgemäß sind auch die Handelsumsätze zwischen Weihnachten und dem Jahreswechsel sehr gering. An den New Yorker Börsen wird bis Silvester regulär gehandelt.
Aktien von Gold- und Silberminen rutschten am Montag ab, nachdem die Preise für beide Edelmetalle zuletzt wegen Gewinnmitnahmen im Rückwärtsgang waren. Zuvor hatte Silber ein Rekordhoch erreicht, Gold war knapp darunter geblieben. Pan American Silver und Agnico Eagle Mines büßten jeweils um die 6 Prozent ein, Coeur Mining verloren mehr als 4 Prozent.
Im Fokus standen zudem Digitalbridge . Grund ist eine beabsichtigte Übernahme durch den japanischen Telekom- und Medienkonzern Softbank . Digitalbridge investiert als Private-Equity-Gruppe unter anderem in Rechenzentren. Mit einem Plus von 9,7 Prozent auf 15,28 Dollar blieb der Kurs unter den von Softbank gebotenen 16 Dollar je Aktie. Insgesamt will Softbank für Digitalbridge 4 Milliarden US-Dollar auf den Tisch legen./ajx/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Pan American Silver Aktie
Die Pan American Silver Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,01 % und einem Kurs von 146,1 auf Tradegate (29. Dezember 2025, 19:42 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Pan American Silver Aktie um +2,73 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,20 %.
Die Marktkapitalisierung von Pan American Silver bezifferte sich zuletzt auf 18,76 Mrd..
Pan American Silver zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,4600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Deutsche Aktien und Vermögenswerte, die sich während des Zweiten Weltkriegs in den USA befanden, wurden systematisch beschlagnahmt und als Teil der Reparationen behandelt.
Was passierte 1945 und davor?
Bereits mit dem US-Eintritt in den Krieg 1941 wurden deutsche Vermögenswerte (Aktien, Bankguthaben, Patente) auf Basis des Trading with the Enemy Act eingefroren. Im Jahr 1942 übernahm das Office of Alien Property Custodian (OAPC) die Kontrolle darüber.
- Beschlagnahme: Ab 1942 wandelte sich die reine Sperrung der Konten in eine formale Enteignung ("Vesting") um. Das Eigentum ging auf die US-Regierung über.
- Ausweitung 1945: Ein Erlass vom 18. Juni 1945 weitete die Zuständigkeit des OAPC auf jegliches Eigentum deutscher Staatsangehöriger in den USA aus.
Die Folgen für die Aktionäre
Für deutsche Firmen und Privatpersonen bedeutete dies faktisch den Totalverlust ihrer US-Anlagen:
- Liquidation: Viele Beteiligungen und Aktien wurden verkauft, um amerikanische Kriegsforderungen zu finanzieren. Bekannte Beispiele sind die US-Töchter von Konzernen wie IG Farben (General Aniline & Film) oder Schering.
- Reparationsersatz: Gemäß dem Potsdamer Abkommen von 1945 und dem Kontrollratsgesetz Nr. 5 wurde deutsches Auslandsvermögen zur Befriedigung von Reparationsansprüchen herangezogen.
- Keine automatische Rückgabe: Anders als nach dem Ersten Weltkrieg erfolgte nach 1945 keine generelle Rückgabe der beschlagnahmten Werte an die ursprünglichen deutschen Besitzer.
Spätere Entwicklungen
- Kriegsschädenschlussgesetz: In der Bundesrepublik Deutschland wurden betroffene Privatpersonen später teilweise durch deutsche Steuergelder entschädigt, da sie ihre Werte in den USA nicht zurückerhielten.
- Entschädigungsfonds: In den 1960er Jahren gab es begrenzte Abkommen, bei denen die USA einen kleinen Teil des Wertes (oft nur Bruchteile des ursprünglichen Wertes) an bestimmte Personengruppen oder den deutschen Staat zurückfließen ließen, um individuelle Entschädigungen zu ermöglichen
Habe mit deinem letzten Absatz die KI-Grok befragt.
Ja, Ihre Annahme ist grundsätzlich richtig: Zwischen **1941 und 1945** (und teilweise länger) galten in den USA strenge **Sanktionen** und Kontrollen gegen deutsche Vermögenswerte auf Basis des **Trading with the Enemy Act** (TWEA) von 1917, der während des Zweiten Weltkriegs massiv erweitert wurde.
### Kurze Übersicht zur Situation in den 1920er/1930er Jahren
In den 1920er Jahren war es für wohlhabende Deutsche (Unternehmer, Industrielle, Adlige) durchaus üblich, **US-Aktien** oder andere Wertpapiere in einem US-Depot zu halten – oft über US-Banken oder Broker. Es gab keine besonderen Beschränkungen. Viele Deutsche nutzten dies als Diversifikation oder Zweitwohnsitz-Vorteil.
### Ab 1940/1941: **Freezing** und **Blocking** deutscher Vermögenswerte
- Ab Juni **1941** (Executive Order 8785) wurden alle Vermögenswerte von **deutschen Staatsangehörigen** („enemy nationals“) in den USA **eingefroren** (blocked). Das umfasste Bankkonten, Aktien, Anleihen, Dividenden usw.
- Nach dem Kriegseintritt der USA (Dezember 1941) wurde das System verschärft. Das **Office of Alien Property Custodian** (APC, später Office of Alien Property) konnte Vermögen **vesten** („vesting“), d.h. **Eigentum übertragen** und verkaufen/liquidieren.
- US-Aktien in einem Depot unter deutschem Namen oder Kontrolle wurden typischerweise blockiert. Dividenden konnten nicht ausgezahlt werden, sondern wurden auf Blocked Accounts gutgeschrieben.
### Nach 1945: Was passierte mit dem Vermögen?
- Die Vermögenswerte blieben zunächst **blockiert** und oft **vested** (verstaatlicht/verkauft).
- Die USA nutzten diese Vermögen teilweise als **Reparationen** (Paris Reparations Agreement 1946). Viele Aktien wurden verkauft, Erlöse flossen in US-Kriegsopferfonds (War Claims Act 1948).
- Eine vollständige **Rückgabe** an deutsche Eigentümer war **nicht die Regel**, sondern die **Ausnahme**. Deutschland wurde als Hauptverursacher des Krieges gesehen, daher blieb die Politik der **Konfiskation** lange bestehen.
| Aspekt | Situation 1941–1945 | Nach 1945 (bis ca. 1950er) |
|--------|---------------------|-----------------------------|
| **Zugriff auf Depot** | Vollständig blockiert; keine Verkäufe, Dividenden usw. | Bleibt blockiert; oft vested/verkauft |
| **Rückgabe möglich?** | Nein | Selten; nur bei Nachweis (z.B. politisch Verfolgte, Juden) oder als „act of grace“ |
| **Typische Fälle** | Vermögen von Industriellen (z.B. IG Farben-Aktionäre) | Meist konfisziert; teilweise Entschädigung in den 1950er Jahren (bis zu 10.000 USD pro Person) |
### Ausnahmen und Sonderfälle
- **Jüdische oder politisch verfolgte Deutsche** konnten oft **Rückgabe** oder Entschädigung beantragen (z.B. über die Claims Conference oder US-Gerichte).
- **Ab den 1950er Jahren** (nach dem **London Debt Agreement 1953** und dem **Bonn/Paris-Protokoll 1954**) gab es teilweise **Rückzahlungen** als Geste („ex gratia payments“). Präsident Eisenhower genehmigte 1957 ein Programm: Bis zu 10.000 USD pro natürlicher Person (keine Firmen), aber nur aus Restfonds.
- Insgesamt wurden **Hunderte Millionen Dollar** deutscher Vermögen konfisziert und nicht zurückgegeben.
### Fazit
Ein wohlhabender Deutscher mit US-Aktien-Depot aus den 1920er Jahren konnte **nach 1945 in der Regel nicht mehr frei darüber verfügen**. Das Vermögen war blockiert, oft verkauft, und die Erlöse dienten US-Kriegsentschädigungen. Eine Rückgabe war nur in Ausnahmefällen möglich – und dann oft nur teilweise oder nach jahrelangen Verfahren.
Hallo @Timburg & alle freundlichen Mitleser,
Zum Jahresende jetzt doch noch mal ein Lebenszeichen von mir. Ich habe im Laufe des Jahres gerne weiter mitgelesen, aber war doch auch mit anderen Dingen beschäftigt, zum Beispiel mit dem Schreiben eines Romans – leider kein Börsenkrimi, auch keine Biografie, sondern ein historischer Roman. Wusstet ihr, dass in den 1930er Jahren unter dem NS-Regime Dividenden ganz einfach vom Regime gekappt bzw. ganz gestrichen wurden?
Trotzdem hat sich das eine oder andere im vergangenen Jahr in meinem Depot getan, was ich mal wieder in diesem lebendigen thread teilen möchte. Hoffentlich ohne Rentnerblues auszulösen – denn nach dem Aufbau kommt ja die Bestandssicherung und schliesslich der Verzehr. Ich hoffe also auf noch viele spannende Flaggenreports! Außerdem gilt es ja auch in diesen Phasen, mit Disziplin und Umsicht zu handeln. Sie können übrigens durchaus altersunabhängig eintreten.
Ich habe erst in den letzten 5 Jahren mein Depot auf Langfristigkeit und Cashflow, sprich: Dividendenzahlungen zum Verzehr, umgebaut. Mit dem Ziel: 18.000€ Zusatzeinkommen. Seit 2023 tracke ich monatlich/jährliche Dividendenzahlungen: Im ersten Jahr, 2023, betrug das Wachstum gegenüber 2022 60%, im zweiten Jahr, 2024, nur noch 14,95% mehr, aber dafür dreiviertel Mehrehrtrag in absoluten Zahlen. Im dritten Jahr, 2025, trotz mehrerer negativer Monate, betrug das Cashflow-Wachstum 7,22 %. Das Ziel ist in diesem Jahr erstmals leicht übertroffen.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/23008/board/20251227114134-bildschirmfoto-2025-12-27-um-11-40-30.png
Um mein Ziel, Cashflow-Wachstum, nicht durch Dividendenkürzungen, Dollarschwäche und andere Widrigkeiten zu gefährden, halte ich trotz grundsätzlich langfristiger b&h-Strategie gelegentliches Eingreifen/Umschichten für nötig. Dabei berücksichtige ich auch Buchverluste und -gewinne. Und natürlich geht nicht jede Rechnung auf.
Im März habe ich meine kleine Position bei Iron Mountain (hohe Verschuldung, schlechte Bewertungen) gerade mit 40% Gewinn verkauft. Den Erlös habe ich in Strabag investiert (DR 3,13%), was unter Dividendenrendite-Aspekten nicht so genial war, aber dafür bislang 12% Kursgewinn gebracht hat.
Teilgewinn realisiert habe ich außerdem bei Broadcom (Div Ren 0,71%) und dafür in zwei neue Titel investiert: Vinci (Div Ren 3,93%) und IG Group (Div Ren 3,68%).
Nicht verkneifen konnte ich mir auch ein neues Investment in OPAP (Div. Ren. 7,07%), wobei gegenwärtig zweifelhaft ist, wie die Dividende nach der Fusion mit Allwyn aussehen wird. Aber endlich konnte ich auch einmal eine neue Flagge meinem Depot hinzufügen, @Timburg! Du hast sie sicher schon lange?
Mein größter Fehler im letzten Jahr war der Nachkauf von Alexandria Real Estate im Februar, nur um Mitte Dezember festzustellen, dass die Aussichten aus verschiedenen Gründen mehr als schlecht sind und die Verschuldung viel zu hoch ist. Daher mit 38% Verlust verkauft. Aus ähnlichen Gründen verkauft: VICI mit 13% Verlust. In beiden Fällen haben die Dividenden den Verlust nur schwach ausgeglichen. Das verbliebene Kapital ist erstmal Cash-Position.
Meine nächsten Käufe sollen nicht in immer neue Titel mit kleinen Beträgen fließen, sondern möglichst in solide vorhandene Positionen aufstocken. Damit möchte ich sowohl die Komplexität des im Auge-Behaltens von über siebzig Titeln reduzieren als auch die Branchen-Gewichtung im Depot verbessern.
Zum Jahresende habe ich noch zwei Veränderungen im Depot vor:
1. Verkauf von 20% Rheinmetall, die seit 2022 im Depot liegen und inzwischen eine Monsterposition mit Minidividende geworden sind. Dieser Teilverkauf übertrifft mein Startkapital. Das freigewordene Kapital werde ich in den in meinem Depot untergewichteten Sektor „Versorger“ reinvestieren: Aufstockung von Enel und Aufbau einer kleineren Position bei Iberdrola.
Wie wirkt sich diese Umschichtung auf den Dividendenfluss aus?
Verloren gehen mir 11,50€ (netto) von Rheinmetall, dafür kann ich 169€ (netto) in 2026 von Enel & Iberdrola erwarten.
2. Verkauf von Dorian LPG (der einzige Loser im Cress Depot 2024, den ich leider gekauft und viel zu lange gehalten habe) mit ca. 40% Verlust. Aufstockung trotz geringerer Div. Rendite in BAE (2,03 % Div.) und ein wenig in Northrop Grumman (1,6–1,8 %) = Rendite für Sicherheit…
Auswirkungen auf Dividendenflow?
Entgehen werden mir ca. 190€ (netto) Dividende, die jedoch trotz Kürzung von 50% trotzdem noch unsicher ist. Dafür kann ich zwar etwas weniger, aber dafür verlässliche Dividenden zwischen 160 und 170 € im nächsten Jahr erwarten. Ausserdem sind beides Dividendenwachstumsaktien.
Und schließlich: Der Gewinn von Rheinmetall bleibt dank der anderen Verlustbringer steuerfrei.
Zum Schluss, fast hätte ich es vergessen, wenigstens noch die Dezember Zahler: Itochu, Petrobras, Pfizer, Dorian, BAE, Chevron, Agree Real, Reality Inc, Microsoft, Coca Cola, McDonald's, Nextera, Linde
ETFs: Van Eck Div, L&G Eur, XI(E) MSCI World
Nun wünsche ich euch allen gute Erholung von den Weihnachtsfeiertagen und neue Energie für den Run-up zum böllernden Jahreswechsel,
Viele Grüße louis