Fielmann Aktie legt zu - 29.12.2025

Die Fielmann Aktie notiert aktuell bei 43,63€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +2,83 % zugelegt, was einem Anstieg von +1,20 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Fielmann Aktie. Nach einem Plus von +0,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 43,63€, mit einem Plus von +2,83 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Fielmann ist ein führender europäischer Optiker, spezialisiert auf Brillen, Kontaktlinsen und Hörgeräte. Als Marktführer in Deutschland bietet das Unternehmen modische Sehhilfen und optische Dienstleistungen. Hauptkonkurrenten sind Apollo-Optik und Mister Spex. Fielmann überzeugt durch ein dichtes Filialnetz, faire Preise und exzellenten Kundenservice.

Der Kurs der Fielmann Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -16,27 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fielmann Aktie damit um -1,62 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,19 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Fielmann um +2,78 % gewonnen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,47 % geändert.

Fielmann Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,62 % 1 Monat -3,19 % 3 Monate -16,27 % 1 Jahr +2,85 %

Informationen zur Fielmann Aktie

Es gibt 84 Mio. Fielmann Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,64 Mrd.EUR € wert.

Fielmann Aktie jetzt kaufen?

Ob die Fielmann Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Fielmann Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.